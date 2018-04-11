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CMC’DEKİ TIRLAR TEDİRGİNLİK YARATTI

CMC’DEKİ TIRLAR TEDİRGİNLİK YARATTI

11 Nisan 2018 Çarşamba 16:17
CMC’DEKİ TIRLAR TEDİRGİNLİK YARATTI
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CMC’DEKİ TIRLAR TEDİRGİNLİK YARATTI

LEFKE ÇEVRE VE TANITMA DERNEĞİ BAŞKANI HIZLI: “GÜMRÜK SORUMLUSU OLMADAN İŞLEM YAPILDIĞI İÇİN TEDİRGİN OLDUK”
 

GÜMRÜK DAİRESİ MÜDÜRÜ DEVECİ: “BİLGİ VE ONAYIMIZLA DAHA ÖNCE MAĞUSA SERBEST LİMAN’DAN BURAYA TAŞINAN MAKİNE VE TEÇHİZAT YENİDEN MAĞUSA’YA TAŞINIYOR”

Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda, Port Isbi şirketinin kullanımındaki CMC tesislerinde görülen tırlar bölgede tedirginlik yaratırken Gümrük Dairesi, işlemin bilgi ve onayı dahilinde yapıldığını açıkladı.
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği’nin çağrısıyla bölgedeki sivil toplum örgütleri ve bir grup vatandaş bu sabah CMC önünde eylem yaptı. Dernek Başkanı Ahmet Hızlı, tırlara yüklenenlerin ne olduğunun devletin yetkililerince denetlenmediği ve aralarında tarihi lokomotiflerin de olabileceği endişesi taşıdıklarını ifade etti.
Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci ise işlemlerin dairenin bilgi ve onayıyla yapıldığını söyledi.
Gemikonağı’nda bugün sabah saatlerinde yapılan eyleme, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da katıldı.
KAYA: “RESMİ AĞIZDAN AÇIKLAMA İSTEDİK”
Kaya, eylemin ardından TAK muhabirinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, iki yıl önce Port Isbi şirketinin CMC alanının temizliği için makine ve teçhizat getirdiğini ancak hazırladığı projenin ÇED raporunun uygun bulunmaması üzerine daha ileriye gidilemediğini söyledi.
Kaya, yeni bir ÇED raporu talep edildiğini ancak sunulmadığını, dün de şirketin getirdiği teçhizatı geri taşımak için harekete geçtiğini ve dört tır ile bir vincin bölgeye girdiğini anlattı.
Aziz Kaya, CMC’deki trenlere ve vagonlara müdahale edilebileceği şüphesinin bölgede kaygı yarattığını, dün resmi kaynaklardan bilgi alınamadığı için de STÖ’lerin eylem yaptığını, kendisinin de buna katıldığını ve resmi ağızdan açıklama istediklerini kaydetti.
DEVECİ: “BİLGİMİZ VE ONAYIMIZ DAHİLİNDE MAĞUSA’YA TAŞINACAK”
Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa Deveci, CMC alanının ihalesini alan Port Isbi şirketinin iki yıl kadar önce Mağusa Serbest Liman’dan CMC alanındaki serbest bölgeye taşıdığı makine ve teçhizatları, dairenin bilgi ve onayıyla yeniden Mağusa’ya taşıyacağını, hareketliliğin de bundan kaynaklandığını söyledi.
TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Deveci, işlemin Gümrük Dairesi personelinin gözetim ve kontrolünde yapıldığını ifade etti.
“BUGÜN YÜKLENDİ, YARIN TAŞINACAK”
Deveci, daha önce Mağusa’dan CMC alanına getirilen malzemenin yeniden Mağusa’ya götürülmesi için şirketin daireye başvurduğunu ve bugün yükleme yapıldığını, malzemenin yarın taşınacağını kaydetti.
Gümrük Dairesi Müdürü Deveci, taşınacakların, daha önce aktarılan malzemeyle uyumlu olup olmadığının da kontrol edildiğini söyledi.
HIZLI: “GÜMRÜK SORUMLUSU OLMADAN İŞLEM YAPILDIĞI İÇİN TEDİRGİN OLDUK”
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı ise olaydan tedirginlik duyduklarını belirterek CMC alanının sorma gir hanı olmadığını, devletin malının da halkın malı olduğunu söyledi. Hızlı, buradaki işlemlerin devlet kontrolünde yapılmasını istediklerini vurguladı.
Port Isbi’nin “İki yıl önce bir bayram arifesinde yangından mal kaçırır gibi” Mağusa Serbest Liman Bölgesi’nden malları tırlarla CMC alanına taşıdığını, dün de dört tır ile bir vincin CMC’ye girdiğini öğrendiklerini anlatan Hızlı, ortada hiçbir gümrük sorumlusu olmadan işlem yapıldığın için tedirgin olduklarını söyledi. 
Ahmet Hızlı, CMC alanında tarihi lokomotifler bulunduğunu, bu değerlerin gitmesinden endişe duyduklarını ifade ederek bu sabah tırların çıkmasını engellemek üzere toplandıklarını anlattı.
“Esas endişemiz bölgede Gümrük Dairesi’nden yetkililerin olmamasıydı” diyen Hızlı, daha sonra olay yerine gümrükçülerin ve polisin geldiğini belirtti.
Ahmet Hızlı, “Port Isbi’nin Türkiye’de batmış bir şirket olduğunu ve KKTC’deki çalışanlarını da durdurduğunu” ifade ederek, Gümrük Dairesi’nin açıklamalarına inanmadıklarını söyledi ve niye dün akşamdan bölgeye personel yollanmadığını sordu.
Hızlı, ilgili dairelerin sorumlularının bölgede işin başında durmasını, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nin de mallarla ilgili sayım yapmasını istedi.
Port Isbi şirketinin 10 yıl kadar önce yapılan bir sözleşmeyle CMC alanını 4 yılda temizlemek ve serbest liman yapmak üzere aldığını kaydeden Ahmet Hızlı, sözleşmeye de uyulmadığını, halkın oyalandığını, buranın başka madenci şirketlere pazarlanmaya çalışılması gibi sözleşmeye uyumayan işlere kalkışıldığını söyledi.
“SÖZLEŞME İPTAL EDİLSİN, YENİ BİR İHALE AÇILSIN”
Lefke Çevre Tanıtma Derneği Başkanı Hızlı, Port Isbi’yle yapılan sözleşmenin iptal edilmesini ve bölgenin temizlenmesi için yeni ve şeffaf bir ihale açılmasını istedi. Hızlı, bu bölgenin iyi bir rehabilitasyon sonrasında tarım, eğitim ve turizm alanında yatırım alanı olabileceğini de ekledi.

Anahtar Kelimeler:
CMC TesislerindeAhmet HızlıAziz KayaTırMağusa Serbest Liman
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