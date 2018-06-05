CMC önünde “Süpürgeni Kap Gel” sloganlı eylem yapıldı

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği ve derneğe destek veren 6 sivil toplum örgütü (STÖ) Dünya Çevre Günü çerçevesinde CMC önünde “Süpürgeni Kap Gel” sloganıyla eylem yaptı.



Eylemde hükümetlerin CMC politikaları eleştirilerek, Kıbrıs’ın ve bölgenin en büyük çevre felaketlerinden birinin ortadan kaldırılması adına bir adım ileriye gidilemediğine vurgu yapıldı.



Lefke Çevre Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Hızlı, 1995 yılından beri CMC konusunda eylem yaptıklarını hatırlatarak, yaklaşık 10 yıldır “Portİsbi” şirketine kiralanan CM alanının henüz temizlenmediğini; deniz, su ve hava kirliliği yaratmaya devam ettiğini ifade etti.



Temiz bir çevrede yaşamanın Anayasa’da belirlenmiş bir hak olduğunu anımsatan Hızlı, Lefke’nin bir “yavaş şehir” (cittaslow) olduğunu, madencilik yerine eğitim, turizm ve tarımla gelişmesi ve kalkınması gerektiğini anlattı.



Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay da, yine bir çevre gününde CMC önünde eylemde olduklarına dikkati çekerek, en büyük çevre felaketinin yaşamını sürdürüp, halka hastalık ve ölüm yaymaya devam ettiğini ifade etti.



Bugün gelinen noktaya bakıldığında aynı noktadan bir adım ileriye gidilmediğinin görüldüğünü söyleyen Oktay, 40 yıl önce CMC’nin bıraktığı problemlerin bugün daha da ağırlaşmış şekilde yaşanmaya devam ettiğini bildirdi.



“CMC sorunu çözülmeden demokrasiden bahsedilemez” diyen Oktay, yetkililere ciddi, sonuç alıcı adımlar atılması için STÖ’lerde halihazırda var olan bilimsel araştırma ve belgelerden faydalanma ve işbirliği yapma çağrısında bulundu.



Bir yıl sonra yine CMC önünde aynı basın açıklamalarını yapmaları halinde hükümetin “başarısız” sayılacağını kaydeden Oktay, KKTC’de yaşayan ve çevreye saygısı olan herkesi, bundan sonra yapılacak eylemlere davet etti.



Lefke Vakfı Başkanı VehitNekibzade de, asrın ve Doğu Akdeniz’in en büyük çevre felaketiyle baş başa olunduğunu, 2007 yılında bölgenin 49 yıllığına Portİsbi şirketine kiralandığını belirterek, Portİsbi’nin burasıyla ilgili tozpembe hayaller kurduğunu, bunların hepsinin söz konusu bölgeyi peşkeş çekip buradan vurgun yapma amacını taşıdığını savundu.



Mart ayında Portİsbi’yle yapılan sözleşmenin feshedildiğini, ardından bu kararın Yüksek Mahkeme’den dönerek bu sefer fesih işleminin iptal edildiğini ve en başa dönüldüğünü kaydeden Nekibzade, yeni hükümetten söz konusu mukaveleyi yeniden feshetmesini beklediklerini açıkladı.



Nekibzade hükümeti göreve davet ettiklerini, STÖ’ler, Lefke Belediyesi ve LAÜ ile işbirliği yaparak söz konusu 2000 dönümlük arazinin ne şekilde kullanılıp kalkındırılması gerektiğine birlikte karar verilmesini istediklerini söyledi.Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı da, 5 Haziran Çevre Günü’ne vurgu yaparak, ülkede başka felaketler yokmuş gibi CMC ile meşkul olmaya devam edildiğini kaydetti.Fotalı “Devlet ve hükümet bir şekilde bunu temizlemelidir ya hükümet devlet olacaklar ya da bırakıp gidecekler” şeklinde konuştu.Fotalı, bir taraftan baz istasyonlarının yaydığı radyasyon, diğer yandan üniversitenin kanalizasyon sorunu, başka bir taraftan denize akan lağım sularının yarattığı kirliliğe atıfta bulunarak, “Nerede bu devlet?” sorusunu sordu.Açıklamaların ardından süpürgelerle basına poz verilerek eylem sonlandırıldı.Eyleme Lefke Çevre Tanıtma Derneği, Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke Turizm Derneği, Lefke Vakfı, Kanserle Mücadele Derneği Lefke Şubesi, Lefke Toplum Merkezi ve Lefke Platformu Koordinatörlüğü temsilcileri katıldı.