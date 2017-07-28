“classıc Nıghts” Konseri Salamis Antik Tiyatro’da 3-4 Ağustos’ta

Uluslararası orkestra, 3-4 Ağustos tarihlerinde, Salamis Antik Tiyatro’da “Classic Nights” isimli konser verecek. Konser biletlerinin satışından elde edilecek gelir, Özel Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Uluslararası orkestra, 3-4 Ağustos tarihlerinde, Salamis Antik Tiyatro’da “Classic Nights” isimli konser verecek. Konser biletlerinin satışından elde edilecek gelir, Özel Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

KKTC’nin Almanya Fahri Konsolosu Doç. Dr. Turgay Hilmi’nin organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak konserde, Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan yaklaşık 250 kişiden oluşacak koro, Beethoven’in 9. Senfonisi ile George Gershwin’in eserleri sahneleyecek.

Konserde koro ve orkestra Turgay Hilmi’nin şefliğinde kısa süre önce hayatını kaybeden Kamran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni ile Kıbrıs’ım türkülerini de seslendirecek. Konserde koro şefleri olarak Tarmo Vaask, Martin Lukas Mesiter, Turgay Hilmi ve Murat Üstün yer alacak.

Koronun solistliklerini ise, Eser Öktem, Judith Graf, Christine Mittermair, Michael Nowak ve Markus Simon üstlenecek.

Gazimağusa Belediyesi, Deniz Plazalar ve Kıbrıs Sanat’ta 40 TL fiyatla biletlerin satışına devam ediliyor.

(GÖZ/GÜL)

