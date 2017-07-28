Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 14:07

“classıc Nıghts” Konseri Salamis Antik Tiyatro’da 3-4 Ağustos’ta

Uluslararası orkestra, 3-4 Ağustos tarihlerinde, Salamis Antik Tiyatro’da “Classic Nights” isimli konser verecek. Konser biletlerinin satışından elde edilecek gelir, Özel Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

'classıc Nıghts” Konseri Salamis Antik Tiyatro'da 3-4 Ağustos'ta
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 28 Temmuz 17 (.): Uluslararası orkestra, 3-4 Ağustos tarihlerinde, Salamis Antik Tiyatro’da “Classic Nights” isimli konser verecek. Konser biletlerinin satışından elde edilecek gelir, Özel Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

KKTC’nin Almanya Fahri Konsolosu Doç. Dr. Turgay Hilmi’nin organizasyonu ve Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak konserde, Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan yaklaşık 250 kişiden oluşacak koro, Beethoven’in 9. Senfonisi ile George Gershwin’in eserleri sahneleyecek.

Konserde koro ve orkestra Turgay Hilmi’nin şefliğinde kısa süre önce hayatını kaybeden Kamran Aziz’in Al Yemeni Mor Yemeni ile Kıbrıs’ım türkülerini de seslendirecek. Konserde koro şefleri olarak Tarmo Vaask, Martin Lukas Mesiter, Turgay Hilmi ve Murat Üstün yer alacak.

Koronun solistliklerini ise, Eser Öktem, Judith Graf, Christine Mittermair, Michael Nowak ve Markus Simon üstlenecek.

Gazimağusa Belediyesi, Deniz Plazalar ve Kıbrıs Sanat’ta 40 TL fiyatla biletlerin satışına devam ediliyor.

(GÖZ/GÜL)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “kıbrıs’ta Artık Yeni Bir Sayfa Açılmalıdır” Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “kıbrıs’ta...
“kktc Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri” Başladı “kktc Batı Bölgesi Turizm Vizyonu Günleri”...
İskele’de 11 Yaşındaki Ahmet Orhunöz Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti İskele’de 11 Yaşındaki Ahmet Orhunöz Ani Rahatsızlık...
İstanbul’u Etkisi Altına Alan Olumsuz Hava Koşulları, Ercan Seferi Yapan İki Uçağı Da Etkiledi İstanbul’u Etkisi Altına Alan Olumsuz Hava Koşulları,...
Ukü Öğretim Üyesi Silman’dan “eğitim Konulu Filmler” Kitabı Ukü Öğretim Üyesi Silman’dan “eğitim Konulu...
Belediyeler Birliği, Tdp’yi Ziyaret Etti Belediyeler Birliği, Tdp’yi Ziyaret Etti
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “kıbrıs’ta...
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs’ta artık söylenmesi ve kabul edilmesi gereken, 50...

Haberi Oku