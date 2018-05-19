Civisilli gençlerle buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli dün akşam bölgeli gençlerle bir araya gelerek görüşlerini ve projelerini paylaştı.



“Yapabileceklerimiz hayal gücümüzle sınırlı, el ele verirsek çok şey yapabiliriz” diyen Civisilli, bu yolu gençlerle birlikte yürüyeceğini, İskele’nin geleceğini birlikte belirleyeceklerini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışı ile katılımcı, şeffaf ve çağdaş bir İskele yaratmanın hayal olmadığını belirten Civisilli, bölgenin ülkenin yükselen yeni değeri olacağını sözlerine ekledi. 27 senedir öğretmen olduğunu, karşısındaki gençler gibi ülkenin dört bir yanında öğrencisi olduğunu belirten Civisilli, “ben genç arkadaşlarıma daima önce insan olmanın önemini anlattım. Birbirimize iyilik yapmanın erdem olduğunu... Şimdi kentimizin yardıma ihtiyacı var. El ele verirsek başarırız, Avrupa kentlerine gittiğimizde özendiğimiz ne varsa kendi şehrimize getireceğiz. Halkımız en güzel hizmetleri hak ediyor” dedi.



Belediyenin hizmetlerini kurumsallaştırması adına yapılması gerekenleri çok iyi bildiğini söyleyen Civisilli, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin hizmetlerinin ülkeye örnek olduğunu ve kendisi ile yaptığı görüşmede sosyal aktivite merkezi ve benzeri yatırımlar konusunda bilgi aldığını belirtti.



Hükümetin yeni dönemde İskele ve civarına büyük önem atfettiğine de değinen Civisilli, bölge halkının mutluluğu için gece gündüz çalışacaklarını ve yeni bir kent yaratacaklarını kaydetti.



Civisilli, “Söz veriyorum göreve geldikten hemen sonra gençlerin kaliteli zaman geçireceği, sportif ve sanatsal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez için harekete geçeceğim. Ayrıca Gençlik Festivalleri düzenleyecek, Ayia Napa’ya rakip olacağız” dedi.İskele köylerinin gelişimini de çok önemli bulduğunu söyleyen Civisilli, bölge üreticisinin kalkınması ve ülke gelişimine katma değer sağlaması bakımından da girişimleri olacağını sözlerine ekledi.Gençlerin turizmle ilgilenmesi gerektiğini, yeni dönemde bu konuda belediye olarak birçok görev üstleneceklerini ifade eden Civisilli, “Bölgemizin sahip olduğu doğal güzellikler eşsiz. Bunu koruyarak, tanıtarak ve sesimizi tüm Kıbrıs’a duyurarak cazibe merkezi olacağız” dedi.