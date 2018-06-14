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Civisilli, Çırakoğlu’nu ziyaret etti

Civisilli, Çırakoğlu’nu ziyaret etti

14 Haziran 2018 Perşembe 13:33
Civisilli, Çırakoğlu’nu ziyaret etti

“İSKELE’NİN ADINI DÜNYAYA DUYURAN KARDEŞİMİZLE GURUR DUYDUK”
 

İskele Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Fikret Civisilli, dünya vücut geliştirme şampiyonu olan Görkem Çırakoğlu’nu ziyaret ederek, “İskele’nin adını dünyaya duyuran kardeşimizle gurur duyduk” dedi.
CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre Civisilli  2018 WABBA Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda dünya şampiyonu ve şampiyonlar şampiyonu seçilen Görkem Çırakoğlu’nu İskele’de çalıştırdığı spor salonunda ziyaret etti. 
Halter Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu’nun desteğiyle çalıştığını ancak sponsorluk gerektiren çalışmaların imkansızlıklar nedeniyle yapılamadığını söyleyen Çırakoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde vücut geliştirme sporuyla ilgilenen gençlerin karşılaştıkları sorunları aktardı. 

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Çırakoğlu, merkezi ve yerel idarelerden de mali yardım beklediklerini belirtti. 
 

CİVİSİLLİ
İskele Belediyesi Başkan adayı Fikret Civisilli ise İskeleli gençlerin sporla ilgilenmelerini teşvik edeceklerini, maddi katkı olarak yapılabilecek ne varsa belediye olarak yapacaklarını söyledi. 
Civisilli, 27 yıllık öğretmen olduğunu, öğrencilerine daima spor alışkanlığı aşıladığını, gençlerin sporla ilgilenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, sağlıklı nesiller için çocukların genç yaşta spor alışkanlığı kazanması gerektiğini söyledi
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 16:59
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