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“Çıraklık Ve Yetişkin Eğitiminin Bugünü Ve Yarını” Adlı Konferans Gerçekleşti

“Çıraklık Ve Yetişkin Eğitiminin Bugünü Ve Yarını” Adlı Konferans Gerçekleşti

29 Eylül 2018 Cumartesi 07:37
“Çıraklık Ve Yetişkin Eğitiminin Bugünü Ve Yarını” Adlı Konferans Gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın (KTEZO) Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğü “Sonuç Odaklı Eğitim Projesi” kapsamında çıraklık ve yetişkin eğitimine ilişkin konferans Gazeteciler Birliği’nde gerçekleşti. Konferansta çıraklık ve yetişkin eğitiminin kalite ve kapasitesinin artırılması için yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan yeni öneriler rapor olarak sunuldu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Avrupa Birliği Destek Ofisi Bölüm Yöneticisi Michael Docherty, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in açılış konuşmalarını yaptığı konferansta çıraklık ve yetişkin eğitiminin bugünü ve yarınına ilişkin sunumlar yapıldı.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber yaptığı konuşmada, 9. eğitim ve öğretim yılı tamamlanan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi’nin geldiği noktada başarılı olduğunu ve takdir edildiğini bildiklerini söyledi. Yürütülen eğitimler sonucunda çırak ve yetişkin olmak üzere yaklaşık 1500 öğrenci mezun ettiklerini, hali hazırda 400 kadar çırak ve yetişkinin de eğitim görmekte olduğunu belirtti. Bundan sonrası için de kalfa ve ustaların niteliğinin daha da artırılması gerektiğinin bilincinde olduklarını, bu kapsamda da “Sonuç Odaklı Eğitim” isimli projeyi çok önemsediklerini kaydetti. Ülkedeki yabancı işgücünün 50 binin üzerinde olduğunu hatırlatan Kanber, istihdam açığını gidermek, ülke ekonomisine katkı koymak ve tüketici haklarını daha iyi bir noktaya taşımak için mesleki eğitimin büyük önem kazandığını vurguladı.

KTEZO Genel Sekreter Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Dr. Eda Hançer Akkor, “Sonuç Odaklı Eğitim” Projesi kapsamında 24 aydan beridir yürüttükleri çalışmaları aktardı. Yürütülen proje kapsamında en büyük paydaşlarının Mesleki Teknik Öğretim Dairesi olduğunu belirten Akkor, öğrenci, veli, öğretmen ve ustalarla birçok çalışmanın yapıldığını ve bu çerçevede çıraklık sistemini daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurguladı. Akkor, çıraklık sisteminin ülkede sadece eğitim sisteminin dışında kalan öğrenciler tarafından değil, mesleki anlamda başarılı olmayı hedefleyen öğrenciler tarafından da tercih edilir konuma gelmesini amaçladıklarını ifade etti. Akkor, proje kapsamında elde edilen sonuçların, bu eğitim ve öğretim yılında uygulamaya girmesiyle yaklaşık 400 çırak ve yetişkin öğrencinin fayda sağlayacağını belirtti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da konuşmasına “Bir taş bile, ancak hareket halinde varlığının bilincine varır” deyişiyle başlayarak, çıraklık uygulamalarının eğitim sistemini sarstığını söyledi. Tulga, ülkedeki eğitim sisteminin başarısız saydığı gençlerin, dokuz yıl önce başlayan işbaşı eğitim sistemi ile harekete geçerek kendi varlıklarının bilincine ulaştıklarını, kalfa ve usta olduklarını, böylece üretime katıldıklarını kaydetti. Tulga, bu durumun diğer gençler ve ailelerde de farkındalık yarattığını ve bunun da dalga dalga bütün toplumu sarmaya başladığını belirtti.

Konuşmaların ardından çıraklık ve yetişkin eğitimi programlarının yenilenme çalışmalarına katılan uzman, mesleki teknik öğretim dairesi öğretmenleri, çıraklık ve yetişkin eğitim merkezi öğretmenleri ve ustalara yürüttükleri çalışmalardan ötürü teşekkür belgeleri takdim edildi.

 

Son Güncelleme: 29.09.2018 11:28
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