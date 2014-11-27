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'Çıplak Dans' Olayının Baş Kahramanı Kendini Savundu

KKTC’nin Girne kentinde ikisi manken üç genç kadının,

'Çıplak Dans' Olayının Baş Kahramanı Kendini Savundu

KKTC’nin Girne kentinde ikisi manken üç genç kadının,

27 Kasım 2014 Perşembe 13:00
'Çıplak Dans' Olayının Baş Kahramanı Kendini Savundu
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KKTC’deki 'Çıplak dans' Olayının Baş Kahramanı Kendini Savundu

KKTC’nin Girne kentinde ikisi manken üç genç kadının, kendilerine ‘lezbiyen’ diyen bir başka genç kadını gece yarısı dağa çıkarıp çırılçıplak soyduktan sonra dans ettirmelerinin yankıları sürüyor. Olayın baş kahramanı manken S. B., “Ben lezbiyen değilim güzel bir kadınım, beni bilen bilir. Dağa çıkardık ama zorla dans ettirmedim, kendi isteğiyle soyunup dans etti” iddiasında bulundu. Üç kadının 19 yaşındaki E. A.’nın görüntülerini cep telefonlarıyla kaydedip, “Polise gidersen rezil ederiz” diye tehdit ettikleri öne sürülmüştü.

Girne’de hafta sonu yaşanan olay, üç kadının saldırısına uğrayan E.A’nın (19) polise şikâyette bulunmasıyla ortaya çıktı. Mankenlik yapan S. B. (21) ve Z. C. (26) ile arkadaşları Ç. M. (18) Cumartesi gecesi tartıştıkları E. A.’yı otomobilleriyle Beşparmak Dağları’nın Boğaz bölgesindeki piknik alanına götürdü. İddialara göre, E.A’yı çırılçıplak soyan üç arkadaş, daha sonra zorla dans ettirdikleri genç kadını cep telefonlarıyla görüntüledi ve polise gitmesi halinde görüntüleri yayacakları tehdidinde bulundu.




Zanlılardan S. B. ve Z. C.
HAKİM: BU NE REZALET
E. A.’nın polise şikâyette bulunmasıyla üç genç kadın tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkartılan genç kadınlar, cinsel taciz, şiddet tehdidi ve ciddi darpla itham edildi. Kadın Hakim Fügen Ulutekin, “Böyle rezalet olmaz, üç genç kadın nasıl böyle suç işler. Bu suçun cezası üç yıl hapis” dedi. Hakim daha sonra zanlıları, davaları sonuçlanana kadar 20 bin lira maddi teminatla serbest bıraktı.



S. B., E.A.'yı zorla dans ettirdikleri yönündeki iddiaları reddetti.
“LEZBİYEN DEĞİL GÜZEL KADINIM”
Ada’da büyük yankı uyandıran olayın baş kahramanı manken S. B., suçunu kabul etti ancak zorla bir şey yaptırmadıklarını ileri sürdü. Kendisine lezbiyen denmesine de içerleyen S. B., mahkemenin ardından KKTC gazetelerine yaptığı açıklamada, “Ben lezbiyen değilim güzel bir kadınım, beni bilen bilir. Dağa çıkardık ama zorla dans ettirmedim, kendi isteğiyle soyunup dans etti” iddiasında bulundu.

AJANS SAHİBİ TEPKİLİ
Zanlı mankenlerin, sosyal medya hesaplarında Ada’nın ünlü ajansı Angelo’da çalıştıklarını açıklamaları, ajansın sahibi manken Seniha Kanatlı’nın tepkisine neden oldu. Hürriyet’e konuşan Seniha Kanatlı, “Bu kızları yıllar önce birkaç etkinlikte çalıştırdım. Sonra hâl ve davranış bozukluğundan uzaklaştırdım. Hâlâ benim mankenlerim gibi davranıyorlar. Ajansımda çalışan mankenler sosyal hayatlarında da sorumluluk sahibi olmak zorunda. Bugün böyle bir skandala karışan bir mankenim olsaydılar bile hemen gönderirdim” dedi. 

Son Güncelleme: 27.11.2014 13:04
Anahtar Kelimeler:
KKTC’deki Çıplak Dans Olayının Baş Kahramanı Kendini Savundu
Yorumlar
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hatice akay 2014-11-27 14:34:04

3 yıl az bile bunlara birde lezbiyen değilim diyor bunun başka aciklamasimi var allah aşkına...

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