Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
108535
ALTIN
153.738
DOLAR
3.8514
STERLİN
5.1407
EURO
4.5207
DAĞYOLUNDA KAZA
DAĞYOLUNDA KAZA
2 BİN 750 TL İÇİN TUTUKLANDI!
2 BİN 750 TL İÇİN...
5 YIL HAPİS YATACAK!
5 YIL HAPİS YATACAK!
Yarın Elektrik Kesintisi Var
Yarın Elektrik Kesintisi Var
Flaş Haber
ADAM KAÇIRIP DÖVDÜLER
Kapat

Cinsel ve örgütlü suçlarda artış!

Cinsel ve örgütlü suçlarda artış!

13 Aralık 2017 Çarşamba 12:04
Cinsel ve örgütlü suçlarda artış!
banner238

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, son dönemlerde artan suç oranı ile birlikte değişen suç çeşitliliği ve suçlu profillerini değerlendirdi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, kamuoyunun her gün bir yeni olayla gözünü açtığı KKTC’de, son dönemlerde artan suçlar ile birlikte değişen suç çeşitliliği ve suçlu profillerini Yeni Bakış’a değerlendirdi. Kayalı, son dönemlerde özellikle cinsel suçlar ile örgütsel, çeteleşme suçlarının ağırlık kazandığını kaydetti. 

Son yıllarda cinsel suçlar, uyuşturucunun önüne geçti 

Uyuşturucu konusunun ve suçunun yıllardır ülkenin kanayan yarası olmasının yanı sıra suç oranının ilk sıralarında olmasına rağmen Kayalı, son yıllarda cinsel  ve örgütsel suçların uyuşturucu suçunun da önüne geçtiğini kaydetti. Kayalı, “Uyuşturucu suçu yıllar geçtikçe katlanarak artmaktadır. Ancak bizim son dönemlerde dikkatimizi çeken bir diğer suç çeşidi cinsel suçlar oldu. Uyuşturucuyu biliyorduk ancak cinsel suçlarla ilgili son dönemlerde ciddi bir artış var” dedi. 

Cinsel suçları, örgütlü suçlar takip ediyor

Cinsel suçları takip eden bir diğer suç türü olan örgütlü suçların da son dönemlerde oldukça dikkat çeken suçlar arasında olduğuna vurgu yapan Kayalı, “Çeteleşmelerden oluşan suçlar bunlar. Her geçen gün artma eğilimi gösteren suçlar. İlk Mağusa bölgesinde ihale yolsuzluğu ile ortaya çıkarak, bir çeteleşmenin ve mafyalaşmanın olduğu görüldü daha sonradan. Bunların her geçen gün arttığı görülmektedir” şeklinde konuştu. 

Ne suç ne de suçlu profilleri birbirinden ayrılamıyor 

Cezaevinin yetersiz kapasitesi nedeniyle de suçluların ve suç tasniflerinin birbirinden ayrılamamasının da çok büyük sorun olduğunu dile getiren Kayalı, “Yeni cezaevini en çok da bu nedenden dolayı istiyoruz. Maalesef çocukları ve gençleri büyüklerden ve ağır cezalı mahkumlardan ayırmak pek de mümkün olmuyor. Bu çok önemli bir noktadır” ifadelerini kullandı. 

Suçlu cezaevinden daha büyük suçları işlemeye meyilli çıkıyor 

Suç ve suçlu profillerinin analiz edilerek mahkumların da bu yönde birbirinden ayrılmasının ıslah edilebilirlik noktasında çok önemli olduğuna vurgu yapan Kayalı, trafik kazasından cezaevinde bulunan ile ağır ceza ve daha ağır bir suçtan içerde bulunan mahkumların yan yana olmasının sakıncalarına da dikkat çekti. Kayalı, suçluların cezaevinden ıslah olarak değil, daha büyük suçları işlemeye eğilimli bir potansiyel olarak çıktıklarına dikkat çekti. 

“17 yaşında mahkum olmuş bir genç, başka suçlarla donatılmış dışarı çıkabiliyor”

Kayalı, “Genç diyeceğimiz bir yaş olan 17-18 yaşında cezaevine girdiğinizde bugün daha değişik suçlarla donatılmış bir yapı ile dışarıya çıkabilirsiniz diyebiliriz. Bunlar şu anda cezaevinde yaşanmakta” dedi. 

Cezaevindeki dinamik yapı, salgın hastalık riskini de artırıyor 

Yine bir diğer sorun olan salgın hastalık riski konusunda da açıklamalarda bulunan Kayalı, kış aylarında her an toplu hastalıkların baş gösterebileceğine işaret etti. Cezaevlerinin toplumdan soyutlanmayan aksine, sürekli dışarı-içeri ile etkileşimde olan dinamik bir yapısı olduğunun da altını çizen Kayalı, “Bir günde 20 kişi içeri girebiliyorsa, aynı şekilde 10 kişi de dışarı çıkabiliyor. Bu da içerideki bir salgın hastalığın ya da dışarıdaki, etkileşimini doğurarak daha geniş kitlelere yayılması riski oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Yeni Bakış - Özlem Çimendal

Son Güncelleme: 13.12.2017 13:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"KKTC Ulaştırma Raporunu Siber'e Sundu"
"KKTC Ulaştırma Raporunu Siber'e Sundu"
MISS DIAMOND of The WORLD 2017 yarışmasında KKTC GÜZELİ ESİN TERZİOĞLU
MISS DIAMOND of The WORLD 2017 yarışmasında KKTC GÜZELİ ESİN TERZİOĞLU
“II. ULUSLARARASI HALA SULTAN’A VEFA SERGİSİ” CUMA GÜNÜ AÇILACAK
“II. ULUSLARARASI HALA SULTAN’A VEFA SERGİSİ” CUMA GÜNÜ AÇILACAK

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim