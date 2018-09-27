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Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti

Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti

27 Eylül 2018 Perşembe 22:18
Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti

Cinsel taciz ve cinsel saldırıdan beraat etti…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Meslek Lisesi’nde 3 yıl boyunca 2 erkek öğrencisine cinsel tacizde ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık Mustafa Çil hakkındaki karar bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde açıklandı…

Mağusa Meslek Lisesi’nde 3 yıl boyunca 2 erkek öğrencisine cinsel tacizde ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık Mustafa Çil hakkındaki karar bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde açıkladı. Sanık Çil itham edildiği “Cinsel taciz” ve “Cinsel saldırı” davalarını kabul etmemiş ve davanın duruşmasına geçilmişti. Sanık Çil, aleyhine getirilen her iki davadan da suçsuz bulunarak beraat etti.

Erkek öğrencilerine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti…

Mağusa Meslek Lisesi’nde öğretmen olarak görev yapan sanık Mustafa Çil aleyhine 2014-2015 ve 2016 yılları içerisinde 2 erkek öğrencisine birçok kez cinsel içerikli mesaj göndererek cinsel tacizde ve yine erkek öğrencilerin saçlarını okşayarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem de polis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

“Suç unsuru oluşmadı…”

Duruşmanın kararını okuyan Yargıç Gökan Asafoğulları, huzurundaki tüm tanık ifadelerini ve emareleri titizlikle incelediğini belirtti. Şikayetin ilk olarak müşteki öğrencinin ailesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na yapıldığını, bakanlığın ise mesele ile ilgili soruşturma sorumlusu atadığını ve 1 ay boyunca konunun polise intikal etmediğini belirten Asafoğulları, bu süre içerisinde olayın polise bildirilmemesinin delillerin karartılmasına neden olabileceğinin altını çizdi. Asafoğulları, sanık Çil tarafından öğrencilere atıldığı iddia edilen cinsel içerikli mesajların tespit edilip mahkemeye emare sunulmadığına dikkatleri çekerek, müşteki 2 erkek öğrenci ile sanık Çil’e ait cep telefonlarında inceleme yapan Data Veri İnceleme Uzmanının telefonlarda tespit edip rapor hazırladığı mesajlarda ise suç unsurunun oluşmadığını açıkladı. İddia Makamının sanık Çil hakkındaki davaları makul şüpheden ari ispat edemediğini vurgulayan Asafoğulları, Mustafa Çil’in aleyhine getirilen her 2 davadan da beraat ettiğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa ÇilTaciz Cinsel Saldırı
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