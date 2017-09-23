 Cinsel İstismara Maruz Kaldım

Girne'ye bağlı Karaoğlanoğlu'nda yaşayan ve polise kayıp olduğu ihbarı yapılan Alman uyruklu 13 yaşındaki K.S.O.'nun psikolojik sorunları olduğu ve psikoloğu ile birlikte hava değişimi için KKTC'ye geldiği belirtildi. Kayıp K.S.O. polisimizin titiz çalışması sonucunda Gazimağusa'da bulunmasının ardından polis ifadesini aldı. K.S.O. ifadesinde cinsel istismara uğradığını belirtmesi üzerine polis soruşturma başlattı.
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