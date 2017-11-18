Cinsel içerikli fotoğraflarını yolladı



Mağusa’da ayrıldığı sevgilisinin cinsel içerikli fotoğraflarını eski sevgilisinin erkek kardeşine yollayan Onur Kahlioğulları tutuklandı

Mağusa’da 2 ay önce ayrıldığı sevgilisinin daha önceden çekmiş olduğu cinsel içerikli fotoğraflarını eski sevgilisinin erkek kardeşine sosyal medya üzerinden gönderen Onur Kahlioğulları şikayet üzerine tutuklandı.

‘Özel hayat gizliliğini ihlal etme’ suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kahlioğulları tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkemede konuşan tahkikat memuru Halil Metin zanlının suçunu itiraf ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Metin, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Magusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Onur Kahlioğulları’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkmasının men edilmesine, 4 bin TL. nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 1000 bin TL. şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.



Gamze Pir Baykur