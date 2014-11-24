Cinsel Eğitim Dersinden Çıkıp Kıza Tecavüz Etti



13 yaşındaki çocuk, yaşıtı kıza okulda tecavüz etti.



İngiltere'de yaşanan olayda 13 yaşındaki bir erkek, cinsel eğitim dersinden çıktıktan sonra yaşıtı bir kıza yaklaşıp "seks yapmak ister misin" diye sordu.



13 yaşındaki tecavüzcünün ilişki bittikten sonra kıza "şimdi gidebilirsin" dediği iddia edildi.



Olay bir yıl sonra, okulun hemşiresinin kızı mutsuz görüp konuşmasıyla ortaya çıktı.



Bölgede artık yaşamayan çocuk 30 ay boyunca seks suçluları listesine girdi. Şu an 15 yaşındaki çocuğa rehabilitasyon programı uygulanacak.



Olayın açığa çıkmasından sonra cinsel eğitim dersleri incelemeden geçirileceği açıklandı.