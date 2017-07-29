“cinnet Mevsimi” Belgeseli Baraka'da Gösteriliyor

Lefkoşa, 29 Temmuz 17 (.): 2015 yılında hayatını kaybeden Arda Erkan'ın yaşamını konu alan “Cinnet Mevsimi” isimli belgesel, 5 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00'de Baraka Kültür Merkezi Lokali'nde gösterilecek.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, izle-tartış etkinliği çerçevesinde gerçekleşecek gösterimle, Arda'yı anarken ülkede çok yaygın olan uyuşturucu ticareti, uyuşturucuya karşı verilen mücadele ve Arda'nın ölümüyle ilgili hala gün ışığına çıkarılamayan konuları farklı boyutlarıyla tartışmak amaçlanıyor.

Yönetmenliğini Elvan Levent'in üstlendiği "Cinet Mevsimi" belgeselinin, örgütlerde, okullarda ve üniversitelerde gösterilerek, hem şimdiki, hem de gelecek kuşakları eğitmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Belgeselin yönetmeni Elvan Levent de geceye katılarak, izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

(FEZ)