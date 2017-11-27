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27 Kasım 2017 Pazartesi 05:16

Çinler'den kötü haber!

Çinler'den kötü haber!
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Çinler'den kötü haber!

Lefoşa'da otobüs terminali yakınlarında meydana minibüsün yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Günay Çinler’e çarptığı kazada ağır yaralanan Çinler’in beyin ölümü gerçekleşti

Lefoşa'da otobüs terminali yakınlarında meydana minibüsün yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Günay Çinler’e çarptığı kazada minibüs şoförü Nihat Aktaş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Hastaneden aldığımız bilgiye göre Günay Çinler’in ise beyin ölümünün gerçekleştiği ve bu durumun aileye bildirildiği kaydedildi. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Mehmet Özatılgan olayla ilgili bulguları aktardı. Özatılgan 25 Kasım tarihinde saat 17.25 raddelerinde Leşoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde (City Royal Otelin önü), zanlı Nihat Aktaş, yönetimindeki TAT 464 plakalı minibüs ile güney istikametinden Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Günay Çinler'e çarptığını söyledi. Polis kaza neticesinde ağır yaralanan Çinler’in kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip Nöroloji yoğun bakım servisinde makineye bağlı olarak müşahede altında tutulduğunu söyledi. Müfettiş Mv. Özatılgan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, müştekinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirterek zanlı aleyhine başlatılan tahkikatın boyutunun değişe bileceğini mahkemeye aktardı. Polis tüm aktardıkları ışığında zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
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