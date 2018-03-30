Çin’in kontrolden çıkan uzay aracı Tiangong-1 hafta sonu Dünya’ya düşecek

10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı, bu uzay aracını daha önce Dünya’nın atmosferine yeniden giren insan yapımı araçlardan biraz daha büyük yapıyor.

Ancak her ne kadar bu “geri dönüş” merakla ve kısmi bir endişe ile beklense de uzmanlar, Tiangong’un nüfus yoğun bir yere düşme ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.

İngiltere Uzay Ajansı’nın baş mühendisi olan Richard Crowther, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Modülün büyük kısmı yeniden atmosfere giriş sırasında oluşan ısıda yanacaktır. Kalan parçaların ise denize düşme ihtimali oldukça yüksek” diyor.