Cindy yine affetmedi...

Yine dün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan A.O.’ye (E-25) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ERmadde bulunarak emare alındı. A.O. tutuklandı.

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