FLAŞ HABER

3 Kişi Tutuklandı

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Şubat 2017 Çarşamba 07:54

Cindy yine affetmedi...

Ercan'da uyuşturucu... 3 tutuklu

Cindy yine affetmedi...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 ERCAN’DA UYUŞTURUCU… 3 TUTUKLU

Ercan Havalimanı’nda dün narkotik detektör köpeği Cindy'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

Saat 16.00 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan S.Ç.(K-29) ve Y.U.’ye(E-34) narkotik detektör köpeği Cindy'nin tepki vermesi üzerinde, S.Ç’nin kontrol edilmeden önce tuvalete giderek tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi çöpe attığı tespit edildi.

İki zanlı tutuklandı.

Yine dün saat 16.30 sıralarında, Ercan Havaalanı’ndan KKTC'ye giriş yapan A.O.’ye (E-25) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan ERmadde bulunarak emare alındı. A.O. tutuklandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
CindyUyuşturucuErcan
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Posta Dairesi “Hayvanlar-Yunus” Konulu Pul Ve İlk Gün Zarfını Satışa Çıkarıyor Posta Dairesi “Hayvanlar-Yunus” Konulu Pul Ve...
Özgürgün’den Anket Ve Erken Seçim Açıklaması Özgürgün’den Anket Ve Erken Seçim Açıklaması
Ktsçhb, Mandamus Emirnamesi İle Hastaların Özele Mahkum Edileceği İddialarının Gerçeği Yansıtmadığını Belirtti Ktsçhb, Mandamus Emirnamesi İle Hastaların Özele...
Saner Ankara’ya Gidiyor Saner Ankara’ya Gidiyor
KARNINA SAPLADI... KARNINA SAPLADI...
İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri Başlıyor İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri Başlıyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Posta Dairesi “Hayvanlar-Yunus” Konulu Pul...
Posta Dairesi, “Hayvanlar-Yunus” konulu anma pul serisine ait seri pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkarıyor.

Haberi Oku