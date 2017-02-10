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10 Şubat 2017 Cuma 06:37

Cindy Alman Turisti Affetmedi

Cindy Alman Turisti Affetmedi
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Cindy Alman Turisti Affetmedi

Almanya’dan tatil amaçlı ülkeye giriş yapmak isteyen 25 yaşındaki Şafak İbrahimbaş tasarrufunda 4 gram hintkeneviri ile yakalandı

Ülkeye önceki akşam Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isteyen Şafak İbrahimbaş, detektör köpek Cindy’e takıldı. Detektör köpeğin tepki vermesi sonucu görevli polisler tarafından üzerinde arama yapılan İbrahimbaş’ın el çantasına gizlenmiş şeffaf naylon içerisinde 4 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Soruşturma amaçlı tutuklanan Şafak İbrahimbaş, dün çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alındı.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, zanlı Şafak İbrahimbaş’ın kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri “İthal” ve “Tasarrufu” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlının önceki gece saat 23.50 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak istediği esnada tasarrufunda 4 gram hintkeneviri ile tutuklandığını söyledi.

Zor, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini, emare olarak alınan uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini ifade ederek 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.



Kaynak:Havadis 
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