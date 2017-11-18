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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:32

CİNAYETTE 40 EMARE!

CİNAYETTE 40 EMARE

CİNAYETTE 40 EMARE!
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Akile Nacisoy Akdoğan’ı öldürmekle yargılanan Yaşar Akdoğan dün yine yargı huzurundaydı. Davanın ikinci tanığı Müfettiş Muavini Umut Demir, avukatlar tarafından sorgulandı

Kızının ifadesi sonrasında karısını öldürmekle suçlanarak tutuklanan ve cinayetten yargılanacak olan Yaşar Akdoğan’ın aleyhindeki davanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne havale edilebilmesi için ilk tahkikat (PI) duruşması dün de Girne Kaza Mahkemesi’nde devam etti.
Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen ilk oturumda, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Savcı Emine Taşkın hazır bulundu.
Sanık Yaşar Akdoğan’ı ise, Avukat Boysan Boyra ve Avukat Emre Kadri savundu. İddia makamının ikinci tanığı, Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görev yapan ve meselelnin tahkikat sorusu olan Müfettiş Muavini Umut Demir önceki celse şahadetini tamamlamıştı.
Demir, sanık avukatları tarafından sorgulanmaya başlamıştı. Sorgulama dün de devam etti.
40’a yakın emare sunulmuştu
İlk tahkikat duruşmasında, Maktul Akile Nacisoy Akdoğan’ın otopsisi esnasında alınan örneklere yapılan testler sonucunda maktulün kanında 24 mg/dl miktarında etanol, idrarında ve kanında ise antidepresan ilacı ile bağırsak-mide ilacı kalıntısı tespit edildiğini aktaran Müfettiş Muavini Umut Demir, mahkemeye evraklarla birlikte 40’a yakın emare sunmuştu.
Müfettiş Muavini Umut Demir’in şahadetini tamamlamasının ardından, sanık avukatları tarafından sorgulanmaya başlanmıştı.
Sorgulanma dün de devam etti.
Mesai saatinin dolmasının ardından sorgu kaldığı yerden devam etmek üzere Yargıç Mesut Mesutoğlu tarafından 20 Kasım Pazartesi’ne ertelendi.

 
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