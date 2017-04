Cinayete Kıskançlık Kılıfı



Mağusa ve Haspolat bölgelerinde 1 hafta içinde meydana gelen 2 kadın cinayeti ülke genelinde infiale neden oldu.Ardı ardına yaşanan ve ülkede şok etkisi yaratan kadın cinayetleri özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü.Eş katili Özgür Okumuş dün tedavi gördüğü Mağusa Devlet Hastanesi’nden taburcu edilerek öğle saatlerinde tutukluluk talebi için Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.Mağusa’nın en işlek caddesinde kaldırım üzerinde evli olduğu kadını defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı Okumuş mahkemeye polisin yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde çıkarılırken, Okumuş’un mahkeme girişinde gazetecilere gülerek sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti.Polis mahkemede Özgür Okumuş’un eşi Burcu Okumuş’u kendisini aldattığını düşünmesi nedeni ile öldürdüğünü açıkladı.Cinayet zanlısının ise poliste ifade vererek eşi Burcu Okumuş’u bıçaklayarak öldürdüğünü kabul ettiği mahkemeye aktarıldı.Mahkeme zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın etki altında kalmadan yürütülebilmesi maksadı ile zanlı Özgür Okumuş’un 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.Olayın soruşturmasını yürüten polis subayı Serkan Bulak mahkemede ifade sundu. İddia Makamı adına davayı yürüten Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz mahkemede hazır bulundu.Polis subayı Bulak mahkemeye sunduğu ifadede 18 Nisan 2017 tarihinde Salamis Yolu üzerinde “Yemen Kahvesi” önündeki kaldırımda zanlının kendisini aldattığını düşündüğü gerekçesi ile Burcu Okumuş’u tasarrufunda öldürmek için bulundurup taşıdığı toplam 25 buçuk santim, ağız uzunluğu ise 11 santim olan et bıçağı ile genç kadını öldürdüğünü açıkladı.Özgür Okumuş’un Burcu Okumş’a sapladığı 5 bıçak darbesi ile genç kadını göğüs, karın ve uyluk kısmından ağır yaraladığını açıklayan Bulak, Burcu Okumuş’un ölmesine neden olduğunu, ardından aynı bıçağı 1 kez kendi göğsüne batırarak yaralandığını kaydetti.Zanlı Özgür Okumuş’un olay yerine çağırılan ambulansla Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis subayı, polise bildirilmesi üzerine olay yerine gittiklerini ve suç aleti olan yeşil plastik saplı et bıçağını olay yerinde bularak emare aldıklarını anlattı. Olay yerindeki görgü tanıklarından ifade alındığını belirten Serkan Bulak, bölgeden kan örneği ve çok sayıda emare toplandığını kaydetti.Zanlı Özgür Okumuş’un kendisine gelmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede ziyaret edildiğini belirten polis subayı, polise gönüllü ifade vererek cinayeti nasıl işlediğini anlatıp suçunu kabul ettiğini söyledi.Polis subayı Serkan Bulak, Burcu Okumuş’tan yapılan otopsi sonrasında elde edilen rapora göre Okumuş’un kesici ve delici alet yaralanmasına bağlı olarak iç organ yaralanması sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini açıkladı.Zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın “Taammüden adam öldürme” davası olduğunu belirten Bulak, suçun ciddiyetine dikkat çekerek bu suç için müebbet hapis cezası öngörüldüğünü kaydetti.Zanlı aleyhindeki soruşturmanın yeni başladığına dikkat çeken Bulak, hem soruşturmanın olumsuz etkilenmemesi açısından hem de zanlının kendi can güvenliği açısından Özgür Okumuş’un 3 gün poliste tutuklu kalmasına talep etti.Zanlı Özgür Okumuş’un avukatlığını üstlenen İbrahim Demirtaş talep edilen 3 günlük tutukluluk süresine itirazda bulunmazken, Özgür Okumuş’a yarası nedeni ile narkoz uygulandığını ve ifade vermek istemediği halde zanlıdan narkoz etkisi altında zorla ifade alındığını iddia etti.Mağusa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Özgür Okumuş aleyhinde ilk nazarda suçla bağlantısı olduğu yönünde huzurunda yeterli ifadenin bulunduğunu ifade ederek, polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlının 3 gün tutuklu kalması yönünde emir verdi.Okumuş ayrıca mahkemenin verdiği talimatla tam teşekküllü bir hastanede doktor kontrolünden geçirilecekHavadis