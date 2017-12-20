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CİNAYETE GÖZ YUMAN DA KATİLDİR

CİNAYETE GÖZ YUMAN DA KATİLDİR

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:09
CİNAYETE GÖZ YUMAN DA KATİLDİR
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Mesleği baytar olmasına rağmen, Çevre Dairesi müdürü yapılan Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Abdullah Aktolgalı, yapılan tüm yayınlara rağmen çevre cinayetine sessiz kalmaklar cinayete ortak olmuş ve halk nazarında çevre katili olarak isimlendirilmiştir.

Yaklaşık 4 aydır Haspolat ağıllar bölgesindeki 2 gölet arasında kalan ve Sulak alanlar ile göletlerin korunması kapsamında her türlü faaliyete kapalı olması gereken orman alanıyla ilgili çeşitli defalar yayın yaptık.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu daire müdürlerinin kendisini dinlemediğini ileri sürerek olaylara seyirci kalıyor...

Çevre dairesi müdürü Abdullah Aktolgalı ise ilk zamanlar stabilize dolgu maddesinin atık kapsamına girmediğini ileri sürerken, sonraları gönderdiği müfettişlerinin 20-25 kamyon yaklaşık 700 TON stabilize dolgu malzemesini kimin döktüğünü tespit edemediğini söylüyor.

Hiç kimse kusura bakmasın ama Çevreden sorumlu yöneticiler ;

BE-CE-RİK-SİZ-Sİ-NİZ

İK-Tİ-DAR-SIZ-SI-NIZ

KOR-KAK-SI-NIZ

A-CİZ-Sİ-NİZ

Beceriksizsiniz çünkü, size kimin döktüğü söylendiği halde bunu teyit etmeyi beceremiyorsunuz...

İktidarsızsınız çünkü, suçu ve suçluyu gördüğünüz halde yetkinizi kullanamayarak, gerekli talimatları vermekten aciz,görevdeyim ama yetkili değilim, sözüm geçmez diyorsunuz...

Korkaksınız çünkü çevre felaketini gerçekleştirenleri bildiğiniz halde, nereden bağımlı olduğunuzu bilemediğimiz veya bildiğimiz halde etik bulmadığımız için açıklamadığımız güçlerden korkarak ülkenin doğasını peşkeş çektiniz...

Acizsiniz çünkü çevre felaketine karşı yetkinizi kullanarak çevreye ve doğaya sahip çıkmaktan acizsiniz...

Kıbrıs Manşet olarak konuyu sıkı takibe alıyoruz ve çevre tahribatına son verilene kadar mücadele edeceğiz.

Bu konuyla ilgili daha sık yayın yapmaya devam edeceğiz.

ÇEVRE KATİLLERİ BUNUN HESABINI VERECEKTİR !!!

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