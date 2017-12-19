Cinayet zanlısı konuşacak!

Nisan ayında sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş cinayetiyle ilgili süreç Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Cinayet davası ile ilgili tutuklu yargılanan Özgür Okumuş, olayla ilgili ifadesinin gönüllü alınmadığı yönünde avukatı aracılığıyla ortaya koyduğu iddianın ardından yeminli şahadet vermek üzere 22 Aralık tarihinde başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda dinlenecek.

Gazimağusa’da Burcu Okumuş cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan Özgür Okumuş, 22 Aralık tarihinde yemin altında ifade verecek

Nisan ayında sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş cinayetiyle ilgili süreç Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Cinayet davası ile ilgili tutuklu yargılanan Özgür Okumuş, olayla ilgili ifadesinin gönüllü alınmadığı yönünde avukatı aracılığıyla ortaya koyduğu iddianın ardından yeminli şahadet vermek üzere 22 Aralık tarihinde başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer huzurunda dinlenecek.