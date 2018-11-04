Cinayet zanlısı Çıkrıkçı’yı saklayan iki kişi tutuklandı

Gönyeli’de 31 Ekim’de işlenen Gülbahar Ulutan cinayetinin zanlısı Fatih Çıkrıkçı’yı yakalanmaktan kurtarmak için saklayan iki kişi, polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, taammüden adam öldürme suçunu işlediğini bildikleri halde zanlı Fatih Çıkrıkçı’nın cezadan kurtulmasını sağlamak için 31 Ekim ile 2 Kasım arasında ona yardım edip barındıran İ.K. (E-35) ve M.S. (E-39), Fer’I Fail suçunu işlemekten tutuklandı.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

tTemizlik için gittiği Gönyeli’deki bir evde bıçaklanarak öldürülen Gülbahar Ulutan’ın katil zanlısı Fatih Çıkrıkçı, Cuma günü Alayköy Sanayi Bölgesi’nde tespit edilerek tutuklanmıştı.

