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Cinayet şüphesi var!!!

Cinayet şüphesi var!!!

05 Nisan 2018 Perşembe 08:52
Cinayet şüphesi var!!!
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Bir hafta önce Güney’den KKTC’ye geçerek kayıplara karışan 65 yaşındaki Rum Solomos Apostolidis için polis her ihbarı değerlendiriyor

Bostancı Sınır Kapısı’ndan 28 Mart tarihinde KKTC’ye giriş yaptıktan sonra sırra kadem basan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis henüz bulunamadı.

Solomos Apostolidis için aramalar ada genelinde devam ediyor.

Evine dönmemesi üzerine Güney Kıbrıs’tan gelen ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ihbarın ardından KKTC genelinde soruşturma ve arama başlattı. Apostolidis, MET 470 plakalı arabası, Pazar günü Alsancak bölgesinde kilitli vaziyette bulundu.

Apostolidis’in aracı Girne Polis Müdürlüğü’ne çekildi.

Polis, Apostoldis’in bulunması Girne bölge sınırları içindeki aramalarını yoğunlaştırdı.

Aracının anahtarı bulundu

Havadis’in elde ettiği bilgiye göre Solomos Apostolidis’in MET 470 plakalı arabasının anahtarı Lapta’da boş bir arazide atılı olarak budu. Polis aramalarını bu bölgede yoğunlaşırken aldığı her ihbarı değerlendiriyor.

Dün gün boyu ihbar yağdı

Polis ekipleri dün Girne ve Lapta bölgesinde 10’a yakın ihbar aldı. Ağırlıklı olarak boş arazilerden kötü koku şeklinde yapılan ihbarlar tek tek değerlendirildi. Sabah saatlerinde Karmi bölgesinde aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede arama yaptı, ihbar dilen kötü kokunun kaynağı hayvan ölüsü çıktı.

Cinayet şüphesi var

Polis, aracının dışında her hangi bir iz bırakmadan kayıplara karışan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’in, öldürüldüğünden şüpheleniyor. Solomos Apostolidis Girne’de 28 Mart Çarşamba gecesi bir kumarhaneden yanında bir kişiyle ayrıldı. Apostolidis ve yanındaki şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.  Polis Solomos Apostolidis’in yanındaki şahsın kimliğini belirledi ve aynı akşam Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığını tespit etti.

kaynak:Havadis

Son Güncelleme: 05.04.2018 08:55
Anahtar Kelimeler:
KayıpSolomos Apostolidis
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