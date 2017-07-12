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12 Temmuz 2017 Çarşamba 08:41

Cinayet Şüphesi Ağırlık Kazanıyor

Cinayet Şüphesi Ağırlık Kazanıyor
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 Cinayet Şüphesi Ağırlık Kazanıyor

Kıbrıs Manşet olarak Şerife Örs Özer’in bir cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle paylaştığımız haberimizde olayın kaza olmadığını ve şüpheli bir olay yaşandığını belirtmiştik. Polisin olay yerinde yapmış olduğu incelemeler sonucunda olayın kaza olmadığı anlaşıldı.

Şerife Örs Özer’in intihar girişiminde bulunmuş olabileceği veya bir cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Ahmet Beşerler, İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek, Lefkoşa Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ve Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da olay yerine gelerek tahkikat yaptı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı kapsamlı olay yeri incelemesi sonucunda meselenin trafik kazası olmadığı anlaşıldı.

Şerife Örs Özer’in geçtiğimiz aylarda, hayatını kaybettiği Hamitköy Barajı’na giderek orada çektiği baraj fotoğrafını ‘huzur’ başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştığı da öğrenildi.

Hayatını kaybeden Şerife Örs Özer’in ailevi ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilirken, Polis Basın Subaylığı tarafından ‘şüpheli’ olarak açıklanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu kesinlik kazanmış değil. Adli Şube ekipleri tarafından ailesi sorgulanıyor.

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