Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Şubat 2017 Salı 16:03

CİNAYET İŞLEMEDİK, UYUŞTURUCU KULLANDIK !

CİNAYET İŞLEMEDİK, UYUŞTURUCU KULLANDIK !
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
CİNAYET İŞLEMEDİK, UYUŞTURUCU KULLANDIK !
Narkotik polisi, Gazimağusa'da, 18 yaşındaki iki genç kızın tasarrufunda toplam 6 gram ağırlığında, bonzai olarak bilinen sentetik cannabionid türü uyuşturucu buldu. Tutuklanıp mahkemeye çıkarılan gençlerden ilginç bir tepki geldi.

Narkotik polisi, Gazimağusa’da, uyuşturucu suçundan 18 yaşındaki iki genç kızı tutukladı; toplam 6 gram ağırlığında bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddeye el koydu.

Mahkemeye çıkarılan Tuğba Tiken ile Melisa Şen isimli genç kızlar tepki göstererek, “Cinayet işlemedik, uyuşturucu kullandık” diyerek ilginç bir söylemde bulundu. Mahkeme genç kızlar için 3’er gün tutukluluk verdi.
Emare alınan uyuşturucu maddeler ve muhafaza edildikleri kağıtlar, incelenmek için ilgili laboratuarlara gönderilecek.

Tahkikat yeni başladı
Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meselenin tahkikat memurluğunu üstlenen PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Kavaz’ı yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis Mustafa Kavaz, Gazimağusa’da tespit edilen zanlı Tuğba Tiken’in, polisleri görmesi üzerine, sağ cebinde bulundurduğu beyaz kağıda sarılı 3 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inandığı maddeyi yere atmasına müteakip tutuklandığını anlattı.

Mustafa Kavaz, Tuğba Tiken’in yanında bulunan Melisa Şen’in üzerinde de arama yaptığını kaydetti ve Melisa Şen’in cebinde iki ayrı kâğıtta toplam 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inandığı maddeyi bularak emare aldığını belirtti.

Her iki zanlının da gönüllü ifade vermediğini, aleyhlerindeki suçlamaları reddettiğini kaydeden tanık polis`, emare aldığı uyuşturucu maddeleri Devlet Kimya Laboratuarı’na, uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği kağıtları ise Foto Parmak İzi Şubesi’ne incelenmek üzere göndereceğini kaydetti.

Kavaz, henüz yeni başladığı tahkikatını tamamlayabilmek, alması gereken ifadeleri alabilmek için mahkemeden zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların ilk nazarda meseleye bağlantısı olduğu yönünde bulgu yaptı ve meseleyle ilgili tahkikatın sürdürülebilmesi için zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Kıbrıs



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Yarın Eide’yi Kabul Edecek… Liderler Görüşmesi Perşembe Günü Akıncı, Yarın Eide’yi Kabul Edecek… Liderler...
Polisiye Haberler Polisiye Haberler
CTP, Turizmle İlgili Yeni Teşvik Mevzuatının Hazırlanması İçin Hükümeti Girişim Yapmaya Çağırdı CTP, Turizmle İlgili Yeni Teşvik Mevzuatının Hazırlanması...
Bakanlar Kurulu Toplandı Bakanlar Kurulu Toplandı
İtiraz Süresi Uzadı İtiraz Süresi Uzadı
DÜRÜST:” PAŞAKÖY -ASLANKÖY YOLU HALKIN HİZMETİNE AÇILDI” DÜRÜST:” PAŞAKÖY -ASLANKÖY YOLU HALKIN HİZMETİNE...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Akıncı, Yarın Eide’yi Kabul Edecek… Liderler...

Haberi Oku