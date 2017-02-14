CİNAYET İŞLEMEDİK, UYUŞTURUCU KULLANDIK !



Narkotik polisi, Gazimağusa’da, uyuşturucu suçundan 18 yaşındaki iki genç kızı tutukladı; toplam 6 gram ağırlığında bonzai olarak bilinen uyuşturucu maddeye el koydu.Mahkemeye çıkarılan Tuğba Tiken ile Melisa Şen isimli genç kızlar tepki göstererek, “Cinayet işlemedik, uyuşturucu kullandık” diyerek ilginç bir söylemde bulundu. Mahkeme genç kızlar için 3’er gün tutukluluk verdi.Emare alınan uyuşturucu maddeler ve muhafaza edildikleri kağıtlar, incelenmek için ilgili laboratuarlara gönderilecek.Dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak, meselenin tahkikat memurluğunu üstlenen PGM’ye bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Kavaz’ı yeminli şahadete çağırdı.Tanık polis Mustafa Kavaz, Gazimağusa’da tespit edilen zanlı Tuğba Tiken’in, polisleri görmesi üzerine, sağ cebinde bulundurduğu beyaz kağıda sarılı 3 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inandığı maddeyi yere atmasına müteakip tutuklandığını anlattı.Mustafa Kavaz, Tuğba Tiken’in yanında bulunan Melisa Şen’in üzerinde de arama yaptığını kaydetti ve Melisa Şen’in cebinde iki ayrı kâğıtta toplam 3 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inandığı maddeyi bularak emare aldığını belirtti.Her iki zanlının da gönüllü ifade vermediğini, aleyhlerindeki suçlamaları reddettiğini kaydeden tanık polis`, emare aldığı uyuşturucu maddeleri Devlet Kimya Laboratuarı’na, uyuşturucu maddelerin muhafaza edildiği kağıtları ise Foto Parmak İzi Şubesi’ne incelenmek üzere göndereceğini kaydetti.Kavaz, henüz yeni başladığı tahkikatını tamamlayabilmek, alması gereken ifadeleri alabilmek için mahkemeden zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların ilk nazarda meseleye bağlantısı olduğu yönünde bulgu yaptı ve meseleyle ilgili tahkikatın sürdürülebilmesi için zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.Kıbrıs