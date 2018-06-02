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Çınarlı Şehitleri Anıldı!

Milli Mücadele yılları olan 1956-1974 yılları arasında şehit olan 8 Çınarlılı düzenlenen törenle anıldı.

Çınarlı Şehitleri Anıldı!

Milli Mücadele yılları olan 1956-1974 yılları arasında şehit olan 8 Çınarlılı düzenlenen törenle anıldı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 10:22
Çınarlı Şehitleri Anıldı!

Milli Mücadele yılları olan 1956-1974 yılları arasında şehit olan 8 Çınarlılı düzenlenen törenle anıldı.
Çınarlı  Şehitliği’nde yer alan törende protokol sırasına göre, Gazimağusa Kaymakam Muavini Mehmet Nurettin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Gazimağusa Merkez Komutanı Tank Albay Emin Mehmet  Terzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ali Koruk, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, dernek, kurum kuruluş ve vakıf temsilcileri tarafından anıta çelenk sunuldu.
Saygı duruşu, saygı atışı, ,İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden tören, Çınarlıyı Sevenler Derneği’nden Emete  Bektaş’ın konuşması,   Hıfsiye Poyrazlı’nın okuduğu şiir ve  din görevlisi tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

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Emete  Bektaş törende yaptığı konuşmada,  Çınarlı’nın ilki Baf’ta olmak üzere 8 şehit verdiğini belirtti.
Bektaş,  şehitler ve şehitliğin yapım aşaması hakkında bilgi vererek, şehitliğin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Şehitleri  minnet, şükran ve saygıyla andıklarını kaydeden Bektaş, “”Bugün bu töreni  yapabiliyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz” dedi.
 


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Son Güncelleme: 02.06.2018 14:21
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