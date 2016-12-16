Cinara-geçmişten Günümüze Enginar Yemekleri…

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili kitap hazırladı.

Mormenekşe Kadınlar Birliği, enginar yemekleri ile ilgili kitap hazırladı.

Birliğin 25. kuruluş yıldönümü anısına bir yıllık çalışma sonucu hazırlanan ‘CİNARA- Geçmişten Günümüze Enginar Yemekleri” adlı kitap, pazar günü tanıtılacak.

Mormenekşe Kadınlar Birliği’nin köy meydanındaki merkez binasında saat 11.00’de düzenlenecek tanıtımda, köy kadınlarının hazırlayacağı pasta ve börekler de ikram edilecek.

ZOOM Yayınevi tarafından yayına hazırlanan kitap, köy kadınları tarafından yapılan yemeklerin tarif ve fotoğraflarından oluşuyor.