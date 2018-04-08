Ciltteki gözenekler nasıl sıkılaşır?

Dr. Eylem ACAR

Hangi bölgelerde görülür?

Cilt gözenekleri, kıl folikülleri ve yağ bezi kanallarının cilde açılma noktalarıdır. Cildi dış etkenlerden koruyan sebum adı verilen yağın cilt yüzeyine taşınmasını sağlarlar. Cildin yağ oranı ve genetik özellikleri gözeneklerin genişlik derecesinde etkilidir. Yüzde gözenek genişlemeleri en çok yanaklar, alın ve çenede görülür. Gözeneklerin genişliği cilde kaba bir görüntü verir. Bu, yüzü olduğundan yaşlı gösterir. Gözeneklerin küçültülmesi; cildi daha taze, parlak, şeffaf ve genç gösterir.

Nasıl tedavi edilir?

Büyük gözenekli cilt estetik amaçla tedavi edilebilir. Ancak gözenekleri yok etmek mümkün değildir. Tedavide amaç, gözenekleri sıkılaştırmak ve küçültmektir.

Yağlı ciltler

Gözenekleri geniş ve genç ciltte asıl problem, cildin yağlı olması ve gözeneklerin tıkanma sonucu genişlemesidir. Cildin yapısına uygun ürünlerle temizlenmesi ve cilt yapısına uygun bakım ürünlerinin kullanılması çok önemlidir. Bu ürünlerin kullanılmasına rağmen gözenekler tıkandıysa, doktor kontrolünde tıbbi bir cilt temizliği yapılmalıdır. Genç ciltlerde etkinliği artırmak için meyve asitli peeling, karbon peeling, mikro iğneleme ve ışık uygulamaları yapılabilir. Genişlemiş gözeneklerle birlikte yok edilmesi istenen izler de varsa fraksiyonel sistemlerden faydalanılabilir.

Sebepleri nelerdir?

Genellikle yağlı ve siyah noktası bol ciltlerde, yağ artıkları gözeneklerde birikerek genişlemelere sebep olur. Gözenek genişlemeleri akne hastalarında da sıkça görülür. Yaşla beraber kolajenin azalması sonucu cildin sarkmasıyla gözenekler iyice belirginleşebilir. Yaşlanma ve güneş hasarı cildin kalınlaşmasına, ölü deri atılımının yavaşlamasına sebep olur. Ciltten atılamayan ölü deri hücrelerinin gözeneklerde birikmesiyle gözeneklerde genişleme meydana gelir.

Kuru ve karma ciltler

Kolajen kaybına bağlı gözenek genişliğinde, cildi yenileyen yöntemler kullanılmalıdır. Cildi yenileyen antiaging kremler, lazer uygulamaları, altın iğne, kimyasal peelingler gibi cildi gençleştiren tüm yöntemler gözenek sıkılaştırmada etkilidir.

Ne zaman sonuç alınır?

Çoğu gözenek uygulaması için en az 5 seans gereklidir. Uygulamalar 2-4 hafta aralıklarla yapılabilir. Gözenek problemi aşırı olanlarda birkaç yöntem bir arada veya dönüşümlü kullanılabilir. Gözenek sıkılaştırıcı etki kolajen artışıyla ilgili olduğundan tedavilerin sonuçları 6-12 ay sonra ortaya çıkar.