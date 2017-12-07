CİKLOS'TA KAZA! 2 YARALI!

Girne – Lefkoşa Anayolu’nun Ciklos mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.Park halindeki araca çarptıKaza, Girne Lefkoşa Anayolu’nun 14-15’inci kilometrelerinde Turan Aslanca’nın yönetimindeki PC 969 plaklı kamyonla dikkatsizce ilerlediği sırada, o esnada yolun solunda park halinde bulunan DE 363 plakalı araca arkadan çarparak, metrelerce sürüklemesi sonucu meydana geldi.Araç hurdaya döndüSürüklenen araç çelik bariyerlere vurarak durabilirken, araç hurdaya döndü. Bu sırada araç içerisinde bulunan Duriye Cömertoğlu ve Saime Ağlar yaralandı. Kamyon şoförü Turan Aslanca ise polis tarafından sorgulanmak üzere karakola götürüldü.