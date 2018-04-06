CİKLOS BÖLGESİNDE KAYIP KAZISI BAŞLADI…

KAZI NEDENİYLE YOL ÇALIŞMASI CİKLOS BÖLGESİNDE GEÇİCİ OLARAK DURDU



Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde Ciklos bölgesindeki yol yapım çalışmalarının, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin muhtemel gömü yeri olduğu konusunda aldığı ihbar ve başlattığı kazı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bakanlık olarak hassas ve insani bir konu olan kayıp şahısların bulunması ile ilgili üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, muhtemel gömü yerinin bulunması için Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını kolaylaştırmak adına gerekli önlemler alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.



Muhtemel gömü yerinin bulunması için yapılan kazı çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanmasının beklendiği de kaydedilen açıklamada, bu durum nedeniyle Girne-Lefkoşa Anayolu’nun St Hilarion Kavşağı ile Girne Katlı Kavşağı arasındaki bölümdeki yol yapım çalışmalarının, kazı süresince planlandığı gibi sürdürülemeyeceği belirtildi.