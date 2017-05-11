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11 Mayıs 2017 Perşembe 09:47

Cihan Ünal Ve Önder Bali’nin “sözcüklerle Şarkıların Dansı” Konseri Yarın Akşam Bellapais Manastırı’nda...

Cihan Ünal ve Önder Bali’nin “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” adlı konseri yarın akşam Bellapais Manstırı’ nda...

Cihan Ünal Ve Önder Bali'nin 'sözcüklerle Şarkıların Dansı” Konseri Yarın Akşam Bellapais Manastırı'nda...
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Cihan Ünal ve Önder Bali’nin “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” adlı konseri yarın akşam Bellapais Manstırı’ nda...

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, tiyatro sanatçısı ve aktör Cihan Ünal ve aranjör, orkestra şefi ve piyanist Önder Bali; flüt sanatçısı İbrahim Özbaskın ve kontrbas sanatçısı Yaman Zencirci eşliğinde sunacakları “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” konserinde; New York New York, Autmn Leaves, All Of Me, Evita, Kisas Kisas, Smile, Fly To The Moon, My Way, Bessame Mucho, Stranger in the Night, Once Upon a Time in America, Amapola, The Shadow of Your Smile, If I Were Rich Man, Lüküs Hayat, Sevdim Bir Genç Kadını, Sevgiden Usanmadım Gönül, Kadınım, Gözleriniz İstanbul, Memleketim gibi şarkıların yanısıra Yunus Emre, Orhan Veli, Nazım Hikmet,  Ahmet Kutsi Tecer, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ahmet Muhip Dıranas ve Aydın Gün’ ün şiirlerinden örnekler yorumlayacak.

13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali çerçevesinde yer alacak konser, saat 20.30’da başlayacak. Konserin biletleri Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Dome Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Restaurant ve konser girişinden temin edilebilinecek.

18 Nisan - 13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve Girne Rocks Hotel, Deniz Plaza, Hotel Bellapais Gardens ve Kybele Restaurant’ ın katkılarıyla gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 13 Mayıs Cumartesi akşamı KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sunacağı “Festival Kapanış Konseri“ ile sona erecek. Konser halka açık ve ücretsiz olacak.

(SEL) FOTOĞRAFLI

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