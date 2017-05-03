Cihan Ünal Ve Önder Bali Konseri 8 Mayıs Pazartesi...

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 : Cihan Ünal ve Önder Bali’nin “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” Konseri, 8 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonu, KKTC Turizm Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi ve Deniz Plaza’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan konser, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’ nde yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30’ da başlayacak konser biletleri 20 TL karşılığında, Deniz Plaza, Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler ve Basket Market DAÜ’ den temin edilebilir.

(ÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI