Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 09:19

Cihan Ünal Ve Önder Bali Konseri 8 Mayıs Pazartesi Gazimağusa’da...

Cihan Ünal ve Önder Bali’nin “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” adlı konseri, 8 Mayıs Pazartesi akşamı Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.

Cihan Ünal Ve Önder Bali Konseri 8 Mayıs Pazartesi Gazimağusa'da...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Cihan Ünal ve Önder Bali’nin “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” adlı konseri, 8 Mayıs Pazartesi akşamı Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonu, KKTC Turizm Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi ve Deniz Plaza’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan konser, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30’ da başlayacak konserin biletleri 20 TL karşılığında Deniz Plaza, Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler ile Basket Market DAÜ’den temin edilebilir.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı
Serbest Çalışan Hekimlerden “ikinci İş Yasağı” Uyarısı Serbest Çalışan Hekimlerden “ikinci İş Yasağı”...
2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfiler İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi Toplandı 2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfiler...
Key-der Adında Yeni Bir Dernek Kuruldu Key-der Adında Yeni Bir Dernek Kuruldu
Umut Eğitim Ve Kültür Evi Yararına Keman Ve Piyano Resitali Verilecek Umut Eğitim Ve Kültür Evi Yararına Keman Ve Piyano...
Ykp 13’üncü Olağan Kurultayı Yarın Ykp 13’üncü Olağan Kurultayı Yarın
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Uyuşturucudan 2 Kişi Tutuklandı

Haberi Oku