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Çiftlik Bank’ın ünlü yüzü Mehmet Çevik konuştu

Çiftlik Bank’ın ünlü yüzü Mehmet Çevik konuştu

28 Mart 2018 Çarşamba 09:03
Çiftlik Bank’ın ünlü yüzü Mehmet Çevik konuştu
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Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank oluşumunun yüzü olan ve kurucu Mehmet Aydın'la birlikte katıldığı açılışlarda insanları Çiftlik Bank'a para yatırmaya çağıran oyuncu Mehmet Çevik, "suç oluşmuşsa benim için vebaldir" şeklinde konuştu.

Kendisine güvenen insanları 2 milyar lira dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın vurgun öncesi katıldığı toplantılarda en önde yer alan ekranların tanınmış oyuncusu Mehmet Çevik, ilk kez Gazete Habertürk’ten Bülent İpek’e konuştu. “Keşke o reklamı yapmasaydım” diyen Çevik, sisteme hiç para yatırmamış. ‘Medya danışmanlığı' karşılığında aldığı ücreti açıklamayan ünlü oyuncu, “Hayatım boyunca kolay para kazanmanın peşinde olmadım” diyor.

– Neden o etkinliklere katıldınız?

Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durdum ama sisteme katılmadım. Bu bir üretim sahasının açılışıydı. Kendimi şöyle mağdur hissedebilirim, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğüm bir işin basın ayağında bulundum. Ben hayatını ilkeli yaşamaya çalışan bir adamım. Sadece medya alanında reklam anlaşması yapmıştım. Ocak ayında yeni üye alımı durdurulmuştu. Bir dolandırıcının pervazında ‘Sağduyulu bir yerde duruyorum' demek artık içimi rahatlatmıyor.

– Para yatırdınız mı?

Hayatım boyunca kolay kazancın eşiğinde durmadım.

– Maddi olarak alacağınız kaldı mı?

Benim alacağım zaten küçük bir meblağ idi.

– Şu an neler hissediyorsunuz?

Gönül verdiğim mesleği yaparken dolandırıcılar grubunun içine düşmek çok üzücü.

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– Bu suçta payınız yok mu?

Eğer ortada bilmediğim için bir suç oluşmuşsa bu tabii benim için vebal haline gelir. Hayatım boyunca menfaat için eğilmedim. Açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulması galiba duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü.

– Kullanıldığınıza mı inanıyorsunuz?

Bütün güzel şeyler çirkinlerin malzemesi haline dönüştürülüyorsa tabii ki üzgün olursunuz. Ben bu oluşumdaki mekanizmanın önemli bir dişi miyim? Hayır. Suçlu olsaydım hem yasal hem de vicdani zeminde bunun karşılığını hiç tereddüt etmeden çekerdim. Önce şu ateşin düşmesi gerekiyor. Benim de yapacaklarım var. Gerekirse şikâyetçi olan insanların içinde yer alıp bu zeminin ne menem bir şey olduğunu anlatan açıklamalar yapacağım.

– Sizi tanıyanların tepkisi nasıl?

Tepki görmedim ama suratlarının düştüğünü söylemek mümkün. Şu an yaşamdan geri çekilmedim. Atıl durumda kalarak hayatta yaşanmaz, ben atıl durumda kalmam. Gerekirse arkadaşların tepkilerine de maruz kalırım, çıkar yüzleşirim.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankMehmet AydınMehmet Çevik
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