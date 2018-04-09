Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114738
ALTIN
173.366
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6975
EURO
4.9655
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda...
Havalimanı’nda 110 bin TL’lik vurgun iddiası
HAVALİMANI'NDA 110 BİN TL'LİK VURGUN...
Hemşire Ağır Yaralandı
HEMŞİRE AĞIR YARALANDI
MERİTE ATEŞ DÜŞTÜ
MERİTE ATEŞ DÜŞTÜ
banner256

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın 13 suç kaydı çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, ‘hırsızlık’, ‘şantaj’ ve ‘uyuşturucu’dan 13 suç kaydı çıktı. İlk kayıt ise dolandırıcılık ve hileli iflas. Saadet zinciri Detay Maxinet’ten de Aydın’ın hesabına farklı tarihlerde 5 milyon 96 bin TL gönderildiği anlaşıldı

Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın 13 suç kaydı çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp kaçan Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın, ‘hırsızlık’, ‘şantaj’ ve ‘uyuşturucu’dan 13 suç kaydı çıktı. İlk kayıt ise dolandırıcılık ve hileli iflas. Saadet zinciri Detay Maxinet’ten de Aydın’ın hesabına farklı tarihlerde 5 milyon 96 bin TL gönderildiği anlaşıldı

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:01
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın 13 suç kaydı çıktı
banner238

Aslen Giresunlu olan 27 yaşındaki Mehmet Aydın, Bursa Nilüfer’de doğup büyüdü. Bundan sadece 5 yıl öncesine kadar Bursa’nın lüks restoranlarından birinde işçi olarak çalışıyordu. Kısa süreliğine çalıştığı restoranda SGK girişi yapılan Aydın, işten ayrıldıktan sonra İstanbul Beykoz’da yaşamaya başladı ve Çiftlik Bank’ın temelini burada attı. Oyun olarak başlayan Çiftlik Bank, daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir ‘yatırım aracı’ haline dönüştü. Yatırılan paralarla çeşitli hayvanlar satın alan ve para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank popüler hale geldi; kısa sürede dev bir okyanusa dönüştü. Şirketi 2017’nin ocak ayında devralan Aydın, ağına düşürdüğü yaklaşık 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 TL topladı.

Birçok ilde kurulan çiftlikler sosyal medyada hızla yayılınca Çiftlik Bank ve Ceo Mehmet Aydın Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) radarına takıldı. Franchise sistemi üzerinden saadet zinciri ve ponzi sistemi kurduğu iddiaları üzerine SPK inceleme başlatınca Aydın 9 Ocak 2018’de üye alımını durdurduğunu ilan etti. Binlerce kişi yatırdıkları paralarını geri alamayınca dolandırıldığını anlayıp soluğu şirket ve tesislerin önünde aldı ancak hiçbiri muhatap bulamadı. Tüm bunlar yaşanırken, Mehmet Aydın değil şirket binalarında, Türkiye’de dahi değildi. Hayatı boyunca 42 kez yurtdışına giriş-çıkış yaptığı tespit edilen Aydın, son olarak 24 Ocak’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan uçağa bindi ve geri dönmedi.

Son Güncelleme: 09.04.2018 09:04
Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank CEOMehmet Aydın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
JAPONYA'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM... 5 YARALI
JAPONYA'DA 6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM... 5 YARALI
New York’taki yangının arkasından Trump çıktı
New York’taki yangının arkasından Trump çıktı
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın! Tükürüğünüz suyun yüzeyinde kalmıyorsa…
Sabah uyandığınızda bu testi mutlaka yapın! Tükürüğünüz suyun yüzeyinde kalmıyorsa…
Havalimanın’da 110 Bin TL’lik Vurgun İddiası
Havalimanın’da 110 Bin TL’lik Vurgun İddiası
Kanserlerin yüzde 30'unun sebebi o
Kanserlerin yüzde 30'unun sebebi o
Ataoğlu’ndan Kickboksculara ziyaret
Ataoğlu’ndan Kickboksculara ziyaret
Veri skandalının Facebook’tan yeni haber! Yeni kurallar geliyor…
Veri skandalının Facebook’tan yeni haber! Yeni kurallar geliyor…
Her gece yılanla uyuyordu!
Her gece yılanla uyuyordu!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim