Çifte Kaza, İki Yaralı

Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerindeki kaza, Gülen Bermuş’un yönetimindeki CK 727 plakalı araçla önünde seyir halinde bulunan ve yola köpek atıldığı için ani fren yapan Seher Gamze Tire yönetimindeki HD 463 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.
Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerindeki kaza, Gülen Bermuş’un yönetimindeki CK 727 plakalı araçla önünde seyir halinde bulunan ve yola köpek atıldığı için ani fren yapan Seher Gamze Tire yönetimindeki HD 463 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.