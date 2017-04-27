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27 Nisan 2017 Perşembe 07:23

Çifte Kaza, İki Yaralı

Çifte Kaza, İki Yaralı
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Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde dün öğlen 12.30 sıralarında meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı.

Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerindeki kaza, Gülen Bermuş’un yönetimindeki CK 727 plakalı araçla önünde seyir halinde bulunan ve yola köpek atıldığı için ani fren yapan Seher Gamze Tire yönetimindeki HD 463 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi. 
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Çifte KazaIki Yaralı
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