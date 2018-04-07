ÇİFTE AJAN SKRİPAL'İN ZEHİRLENMESİ

İngiltere, adada geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sağlık durumunun iyiye gitmesinden dolayı memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından Skripal'lerin sağlık durumuna ilişkin gelişmeyle ilgili açıklama yapıldı.

"Bay Skripal ile kızı Yulia'nın iyileşmesinden dolayı çok memnunuz." ifadesine yer verilen açıklamada, "Açık olalım bu, Rusya'nın sahip olduğunu bildiğimiz yasa dışı bir kimyasal silah kullanılarak yapılan bir cinayet girişimidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada İngiltere basını, ailesini ziyaret etmek üzere İngiltere'ye vize başvurusunda bulunan Sergey Skripal'in yeğeni Viktoria Skripal’in vize talebinin göçmen kurallarına aykırı olması sebebiyle İngiltere İçişleri Bakanlığınca reddedildiğini öne sürdü. Ada basınına konuşan bir hükümet kaynağının, Rusya'nın "Viktoria'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi göründüğünü" söylediği iddia edildi.

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Alexander Yakovenko, dün düzenlediği basın toplantısında, acil ailevi durumlarda İngiltere'nin bu tür vizeleri 24 saatte çıkarabildiğini belirterek, Viktoria Skripal’in vizesine ilişkin herhangi bir yardım sağlanmaması nedeniyle İngiliz makamlarını eleştirmişti.

"HIZLA İYİLEŞİYOR"

Sergey ile kızı Yulia Skripal'in tedavi gördüğü Salisbury Bölge Hastanesinden bugün ikilinin sağlık durumlarına ilişkin yapılan açıklamada,"(Sergey Skripal) Kendisi tedaviye iyi cevap veriyor, hızla iyileşiyor ve durumu artık ciddiyetini korumuyor." ifadesi kullanılmıştı.

İngiliz polisinden dün yapılan açıklamada, Yulia Skripal'in, "Bir hafta önce uyandım ve gücümün günden güne arttığını söylemekten memnuniyet duyuyorum. İyileşmeme ilişkin olarak teşekkür etmek istediğim çok kişi var." ifadesine yer verilmişti.

Polis açıklamasından önce İngiliz yayın kurumu BBC, Rus televizyon kanallarında Yulia Skripal ile kuzeni Viktoria arasında geçtiği öne sürülen bir telefon konuşmasının yayımlandığını bildirmişti. Yulia Skripal’e ait olduğu ileri sürülen ses kaydında, “Her şey iyi. O (Sergey Skripal) dinleniyor. Uyuyor. Herkesin sağlığı iyi. Düzeltilemez bir şey yok. Yakında taburcu edileceğim.” ifadesinin geçtiği belirtiliyor.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

66 yaşındaki Skripal ile 33 yaşındaki kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.