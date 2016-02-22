Çiftçinin Parasıyla Bütçe Açığı Kapatılmaya çalışılıyor

BİRLİK SÜT MALİYETİNİN HESAPLANARAK, SÜTÜN LİTRE FİYATININ YENİDEN BELİRLENMESİNİ İSTİYOR

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği sütün maliyetinin ortaya konarak litre fiyatının yeniden belirlenmesi gerektiğini, Tarım Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu reform paketinin “ölüm ve üretimi durdurma” paketi olduğunu kaydetti.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğluları bugün Birlik Genel merkezinde bir basın toplantısı düzenleyerek Tarım Bakanı Erkut Şahali’yi eleştirdi.

Şu an depolardaki 120 Ton sütün alıcı bulamadığını ve pazarlanamadığını belirten Naimoğluları, pazarlanamayan sütün her Cumartesi ve Pazar tankerler içerisinde Pazar aradığını kaydetti.

“SÜTÜN YÜZDE 30’U PAZARLANABİLİYOR”

Sütün pazarlanmasının daha önce yüzde 70, şimdi ise yüzde 30 olduğunu kaydeden Naimoğluları, buna karşın sokakta her yerde “En meşhur Hollandalı” reklamlarının görüldüğüne dikkat çekti.

“ÇİFTÇİNİN PARASIYLA BÜTÇE AÇIĞI KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Hükümetin hiçbir konuda çözüm üretemediğini ve uzun vadede üreticinin cebinden 6 milyon TL daha çıkarıp bunu bütçe açığını kapatmada kullanmak istediğini savunan Naimoğluları, 1600 litreye kadar 1.48, 1600 Litreden sonrasının 1.20 TL fiyattan alınmasının “Hayvanlarınızı kesin” anlamını taşıdığını söyledi.

“1 LİTRE SÜTÜN MALİYETİ 1.60 TL’DİR”

Her ürünün bir maliyeti olduğunu ve sütün litre maliyetinin 1.60 TL olduğunu kaydeden Naimoğluları, devletin sütü 1.20 TL’den satın almaktaki ısrarının, üreticilerin 2006 yılındaki gibi hayvanlarını kesmesiyle sonuçlanabileceğini ifade etti.

“SUDAKİ SORUNU ÇÖZÜN… HAYVANLARA ACI SU İÇİRİYORUZ”

Naimoğluları, ülkede yüzde yüz kuraklık yaşandığını ve hükümet yetkililerinin su sorununu çözecek kapasitede olmadığını savunarak, üreticinin hayvanlarına acı su içirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Ülkeye 2015 yılında 25 milyon Dolar’lık (80 Milyon TL) süt ürünü ithal edildiğini belirten Naimoğluları, devletin bir yandan ihraç kapısı ararken, diğer yandan 400 tonluk ithal peynirin ülkede nasıl ve hangi sağlık koşullarında paketlendiğinin ve piyasaya sürüldüğünün bilinemediğini söyledi.

Restoran ve oteller dâhil olmak üzere her yerde ithal ürünlerin kullanıldığını anlatan Naimoğluları, çiftliklerdeki üretici depolarınınsa sütle dolu olduğunu vurguladı.

"O KOLTUKTA OTURAMAZ”

Bakan Şahali’nin söz konusu reform paketinde ısrar etmesi halinde koltukta oturamayacağını ve “en kısa süre bakanlık yapan tarım bakanı” olacağını iddia eden Naimoğluları, bakanın bürokratlarıyla birlikte, tarımdaki sorunları çözmesi, çareler üretmesi ve tarıma yön vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sütün maliyetinin ortaya konması halinde süt vermeye hazır olduklarını kaydeden Naimoğluları, bugünden sonra daha sert tepkiler koyacaklarını da bildirerek, gerekirse genel eyleme gidebileceklerini söyledi.

“HELLİM TESCİLİ AMA, KÜÇÜKBAŞ HAYVANIN SÜTÜNÜ SATIN ALAN YOK Kİ”

Naimoğluları, sektörün duvara vurduğunu, üreticinin ölüm noktasına geldiğini ve borçları bulunduğunu da hatırlatarak, Hellim’de AB tescili için küçükbaş hayvan üretiminin desteklendiğini fakat küçükbaş hayvanının sütünü alan bulunmadığını kaydederek “Hellim Tescili söz konusu, küçükbaş hayvan destekleniyor ama küçükbaş hayvanın sütünü satın alan yok ki” ifadelerini kullandı.

Kuraklık ve susuzluğa çare beklediklerini de dile getiren Naimoğluları, sektöre darbe vurulması durumunda 50 bin kişinin aç kalacağını, küçük esnaf ve sanayicinin bundan etkileneceğini söyledi.

Bakan Şahali’nin “Ben bilirim ben yaparım” mentalitesiyle hareket ettiğini de savunan Naimoğluları, Şahali’ye “Anlaşamazsak anlaşamayız” duruşunu değiştirme çağrısında da bulundu.