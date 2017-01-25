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25 Ocak 2017 Çarşamba 14:12

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: “genel Tarım Sigortası Fonu’nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz’’

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanması konusunda gösterdikleri tepki ve yönetim kurulu tarafından da ortaya konulan tutumu destekleyerek, sürdürdüklerini kaydetti.

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle: 'genel Tarım Sigortası Fonu'nun İki Yıllık Geleceğini Teminat Olarak Vermeyi Kabul Etmiyoruz''
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Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Tarım Sigortası Fonu’nun borçlanması konusunda gösterdikleri tepki ve yönetim kurulu tarafından da ortaya konulan tutumu destekleyerek, sürdürdüklerini kaydetti.

Kelle yaptığı yazılı açıklamada, kurumun borçlanarak ayakta kalmasının mümkün olmadığını savunduklarını ve bu yöndeki tutumlarının değişmediğini ifade etti.

“Yönetim Kurulu’nun kurumun devamlılığı  için ortaya koyduğu ve gösterdiği çaba çeşitli baskılara rağmen bizler için olumlu sonuçlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin tüm baskılara ve görevden alınma ihtimallerine rağmen  boyun eğmemeleri ve dirayetli duruşlarını takdir ediyoruz” ifadelerini kullanan Kelle, yasal olmayan bir borçlanmaya engel olduklarını, kurumun kendi kaynakları üzerinde durmasının sağlanmasının ülke adına önemli olduğunu belirtti.

Kelle, şöyle devam etti:

“Hükümetin kurumu  borç batağına sürüklemeden, mali yapısını bozmadan devam etmesi arzusu taşımaktayız. Ayrıca Genel Tarım Sigortası Fonu dün itibarı ile üreticilerimize kendi kaynaklarından 14 milyon TL’lik bir ödeme yapmıştır. Her ne kadar talebimiz kuraklık ödemelerinin tamamının vakit kaybetmeden yapılması olsa da, bunun için Genel Tarım Sigortası Fonu’nun iki yıllık geleceğini teminat olarak vermeyi kabul etmediğimizi de tekrardan belirtmek isteriz. Beklentimiz anlaşıldığı gibi ülkemiz üreticisinin yaşamış olduğu kuraklık felaketini atlatmak adına fona gerekli kaynağı aktarmasıdır”

(GÖZ/ÖK)

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