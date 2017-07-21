Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle’den Açıklama

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, zahire ödemelerinin her zaman olduğu gibi Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve kooperatifler aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

“ZAHİRE ÖDEMELERİ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ TÜK VE KOOPERATİFLER ARACILIĞIYLA YAPILACAK”

Lefkoşa, 21 Temmuz 17 : Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, zahire ödemelerinin her zaman olduğu gibi Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ve kooperatifler aracılığıyla yapılacağını kaydetti.

Kelle yaptığı yazılı açıklamada, “Üreticiler, özel bankaların zahire ödemeleriyle ilgili basında çıkan çağrılara itibar etmesin” ifadesine yer verdi.

Hüseyin Çavuş Kelle, bu tip sıkıntıların Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar arasındaki irtibat ve istişare eksikliği nedeniyle yaşandığını savundu, gereğinin yapılmasını istedi.

(RÇ/HÖ)