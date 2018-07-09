Çiftçiler, kuraklık, akaryakıt ve tohum sorununun çözümünü bekliyor

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, çiftçilerin kuraklık, akaryakıt desteği, tohum sıkıntısını aşmak için somut icraat beklediklerini açıkladı.



Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın çalışma yapıldığını söylemesine rağmen, sorunlarının çözümlenmediğini; çiftçilerin artık dayanacak gücü ve sabrı kalmadığını kaydetti.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Kurak geçen yılın sonunda henüz kuraklık haritası ortada yok. Tazminat miktarı ortada yok. Yeni akaryakıt zammı kapıda iken akaryakıt desteği ödenmemiş. Yeni üretim yılına hazırlanırken doların verdiği büyük tahribat ortada iken bizim bakanlık halen tohum fiyatı çalışmaya devam ediyor. Tarım sigortasında yapılan Anayasa’ya aykırı borçlanmayı muhalefetteyken mahkemeye taşıyacağım diyen, birçok beyanatta bulunan Sayın Bakan halen çalışıyor ve çalışmanın sonucu olarak da muhalefetteki tutumunu çalışmasına bağlı olarak görme umudu içerisindeyiz.