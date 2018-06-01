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Çiftçiler Birliği, Tohumluk Fiyatlarını Eleştirdi!

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği,tohumluk fiyatlarını eleştirerek, 16 kuruş prim desteği verilerek açıklanan 95 kuruşluk fiyatın üreticiyi “kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş durumuna soktuğunu” iddia etti.

Çiftçiler Birliği, Tohumluk Fiyatlarını Eleştirdi!

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği,tohumluk fiyatlarını eleştirerek, 16 kuruş prim desteği verilerek açıklanan 95 kuruşluk fiyatın üreticiyi “kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş durumuna soktuğunu” iddia etti.

01 Haziran 2018 Cuma 16:56
Çiftçiler Birliği, Tohumluk Fiyatlarını Eleştirdi!


Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği,tohumluk fiyatlarını eleştirerek, 16 kuruş prim desteği verilerek açıklanan 95 kuruşluk fiyatın üreticiyi “kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş durumuna soktuğunu” iddia etti.
Birlikten yapılan açıklamada, “Ülkemizin üreticisinin maliyetleri göz ardı edilerek, ülke gerçeklerinden uzak maliyetler ile çalışılan hesaplama yöntemi ile bulunan sözde üretim maliyetine ülkemizde yeterli miktarda tohumluk ürün olmayacağı dikkate alınarak, 16 kuruş da prim desteği verilerek açıklanan 95 kuruşluk fiyat, üreticimizi kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş durumuna sokmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “Ukrayna’dan ithal edilen arpanın maliyeti 1.10 TL iken ve bu Ukrayna’lı çiftçilere 30 kuruş sübvansiye yapılarak arpaları 80 kuruşa satılırken, yerli üreticinin üstelik böyle kurak bir yılda tohum bulma çabasındaki çiftçimizin ürününe 79 kuruş fiyat biçilmiştir. Bu ürünü bu fiyatla alamayacaksınız diye yaptığımız feryattan sonra 16 kuruş da prim verilmiştir. Yani Ukraynalıya 30 kuruş ülkemizin çiftçisine 16 kuruş” denildi.

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Çiftçiler Birliği açıklamasında hükümete bazı sorular yöneltilerek, “Tohumluk olarak satılacak yerli arpayı 79 + 16 fiyat açıklarken verilen 16 kuruş ithal malda neden 30 kuruş?95 kuruşa alacağı tohumluk arpayı kaça satacak?İthal fiyatı 2 TL’yi bulacak olan tritikale ve buğdayı da 95 kuruşa alıyorlar. Bunlar kaça satacaklar? Bu yıl tahıl üreticisine kaç kuruş sübvansiye var?Sübvansiye yoktur, aslında primde yoktur. 95 kuruşa alırız 1.75’e satarızbizden para çıkmaz demektir. Dıştan gelene de 30 kuruş veririz” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, yerli arpanın fiyatının ithal arpaya eşitlenmesi ve ithal arpaya verilen sübvansiyon kadar sübvansiye edilmesi gerektiği belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 21:04
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