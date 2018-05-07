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Çiftçiler Birliği'nden hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin 3 ayını doldurmuş olmasına rağmen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, sorunları aşmada bir arpa boyu yol kat etmemiş durumda olduğunu ileri sürdü.

Çiftçiler Birliği'nden hükümete eleştiri

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin 3 ayını doldurmuş olmasına rağmen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, sorunları aşmada bir arpa boyu yol kat etmemiş durumda olduğunu ileri sürdü.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:05
Çiftçiler Birliği'nden hükümete eleştiri

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ'NDEN HÜKÜMETE ELEŞTİRİ

 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, hükümetin 3 ayını doldurmuş olmasına rağmen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, sorunları aşmada bir arpa boyu yol kat etmemiş durumda olduğunu ileri sürdü.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamada, 2016-2017 kuraklık ve verim kaybı çalışmalarının sonuçlandırılmadığı, üreticilerin mağduriyetlerinin göz ardı edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kuraklık çalışmalarının başladığı ancak tespitler doğrultusunda gereken tedbirlerin alınmasında duyarsız davranıldığı iddia edildi.

Memlekette ancak tohumluk ihtiyacını karşılayacak kadar ürün çıkacak olmasına rağmen halen ürün fiyatı hakkındaki çalışmanın tamamlanamadığı ifade edilen açıklamada, çıkan ürünün ne zaman ve ne şekilde alınacağı ve satılacağı netlik kazanmadığı için çıkan ürünün de kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a geçtiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Girdi maliyetleri ve buna bağlı ürün fiyatları göz ardı edilmekte, kurumlar gerçek görevlerinden uzaklaştırılmaktadırlar. Sayın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, TÜK’ün kapatılmayacağını ve tüketici için açık kalması gerektiği belirtilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki TÜK üreticiyi korumak için vardır. Üretici ile tüketiciyi karşı karşıya getirmek için değil. T.Ü.K.’ün kapatılmasına en çok karşı olan yine biz üreticileriz.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılından kalan mazot desteği ödemelerini gerçekleştiremezken, 2017 yılı Doğrudan Gelir Desteği ödemelerini üreticilere ödemezken hükümet Mayıs ayında piyasayı paraya boğacağını açıklamaktadır. Bakanlık sano / silaj gibi kaliteli kaba yemi destekleyeceğini belirterek, tam da hasat döneminde akaryakıta yapılan yüzde 20’lik artışı üreticinin nasıl ödeyeceğini hesaplamış mıdır? Yılın yarısı geride kalıyor, 2017-2018 üretim yılına ait destekleri ve programının açıklanacağı Sn. Bakan tarafından tarafımıza iletilmiş ancak bugün olmasına rağmen ses çıkmamıştır.

Arpaya zam yapılmamış, TÜK’ün zararı artmaktadır. TÜK’ün devletten alacakları da mayıs ayında ödenecek mi? Süte zam yapılmasın diye arpaya yapılmayan zam için kim suçlanacak? Ham süte zam yok iken neden süt ürünlerine zam yapılmıştır? Ürün fiyatı ne zaman açıklanacak?

2016-2017 kuraklık tespitleri neden hala açıklanmıyor? Bu yıl çıkan ürün için ne yapılacak? Üretici sahipsiz mi kalacak?Vergisiz akaryakıtın akıbeti henüz belli değil. Yaz gelmiştir. Uykudan uyanmak vaktidir...”

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