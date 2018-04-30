Çiftçiler Birliği, İşçi Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm emekçi, işçi ve çiftçilerin bayramını kutladı.



Kelle, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 75. yaşını kutladığını anımsatarak, 2017-2018 üretim yılında yaşanan kuraklığın üreticilerin ayakta durmalarını güçleştirdiğini belirtti.



2017-2018 üretim yılına ait hak edişleri ile birlikte bir önceki üretim yılına ait tazminat ve hakkedişlerin takipçisi olduklarını kaydeden Kelle, “güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkılarının küçümsenemeyeceğini” ifade etti.



Sofralara gelen ürünlerde çiftçinin alın terinin olduğunu belirten Kelle, zor şartlarda çalışarak, alın teri döken çiftçilerin Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gerçek sahibi olduğunu kaydetti.



