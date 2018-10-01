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Çiftçiler Birliği Heyeti Tüyap Fuarına Katıldı

Samsun’da  gerçekleştirilen 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri TÜYAP fuarına Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden 30 kişilik heyet katıldı.

Çiftçiler Birliği Heyeti Tüyap Fuarına Katıldı

Samsun’da  gerçekleştirilen 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri TÜYAP fuarına Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden 30 kişilik heyet katıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 12:43
Çiftçiler Birliği Heyeti Tüyap Fuarına Katıldı

Samsun’da  gerçekleştirilen 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri TÜYAP fuarına Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden 30 kişilik heyet katıldı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği basın bürosu açıklamasında, 30 kişilik üretici grubunun KKTC üreticisinin daha sosyal ve daha bilinçli bir şekilde hareket edebilmesine katkı sağlamak için katıldığı açıklandı.

Açıklamada amacın sadece üreticilerin haklarını korumak değil, ülke üreticisinin, köylüsünün gelişen teknolojiyi yakından tanımak adına imkân sağlamak olduğu vurgulandı.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri fuarı gibi diğer tarım fuarlarına da katılan üreticilerden aldıkları geri bildirimlerle, ülke tarımına nasıl yön verilebileceği konusunda bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Fuarlarda sergilenen tarımsal ürünlerin ve teknolojilerin, çiftçiye nasıl katkı sağlayacağı ile ilgili ipuçları verdiğine işaret edilen Çiftçiler Birliği açıklamasında, üretimin her geçen gün zorlaştığı KKTC’de üreticilerin her hal ve şartta üretimlerine daha fazla sahip çıkması çağrısında bulunuldu.


Son Güncelleme: 01.10.2018 15:46
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