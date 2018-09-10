Çiftçiler Birliği, Hayvancılar Birliğinin Eylemine Desteğini Yineledi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemine desteğini yineledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Kelle konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin başlattığı eylemin haklı bir eylem olduğunu belirterek, “İlk günden beri oradaydık, orada olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kelle, hayvan üreticilerinin temel sıkıntısının girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu belirtti.

Üreticiye yük gözüyle bakılmamasını isteyen Kelle, hükümete sağduyulu davranma çağrısında bulundu.

Kelle ayrıca, eylemde yaşanan olaylara dikkat çekerek, “köylünün milletin efendisi olduğunu” kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi.

“Biber üreten üreticiye biber gazı kullanılmasının vız geldiğinin unutulmaması gerektiği” görüşünü kaydeden Kelle, “Bu kriz ortamında toprağa ve üretime sahip çıkmak, halkın sofrasına kaliteli ürün ulaştırmak yürek ve cesaret ister” dedi.

