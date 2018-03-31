ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ GENEL KURULU TOPLANDI

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin (KTÇB) 35’inci Olağan Genel Kurulu toplandı.



Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de yer alan seçimli genel kurulda, başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri için seçim yapılıyor.



Başkanlık için Hüseyin Çavuş Kelle ile İbrahim Alkan’ın yarıştığı genel kurulda oy verme işlemi saat 19.00’a kadar devam edecek.



ŞAHALİ



Genel Kurul’un açılışında konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, toplumların ekonomik yaşantılarının tarım ve üretimle başladığını belirterek, Kıbrıs Türk toplumunun en eski örgütlerinde biri olan KTÇB’nin 75’inci yaşını kutluyor olmasının önemli olduğunu söyledi.



Şahali, kamu tüzel kişiliği olarak KTÇB’nin yasayla birlikte bir meslek örgütü haline geldiğini vurgulayarak, tarımsal faaliyetlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması ve üreticilerin refahının artması için yasada belirtilen ilke ve esaslara uygun davranmanın önemine değindi.



Bakan Şahali, KTÇB’nin ülke tarımının gelişmesi yanında Kıbrıs Türk halkının toplumsal mücadelesinde de önemli yeri olduğunu kaydetti.



Şahali, genel kurulun; zor koşullarda devam eden tarım faaliyetlerinin daha verimli, üretken ve disiplinli bir şekilde gerçekleşmesi ve kaynakların çok daha verimli bir şekilde üretime kanalize edilebilmesi için yeni bir anlayışın gelişmesine aracılık etmesi dileğinde bulundu.