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Çiftçiler Birliği, doğrudan gelir desteği ödemelerinde kesinti olduğunu belirterek eleştirdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), doğrudan gelir desteği ödemelerine Tarım Bakanlığı bütçesinde artış getirilmesine karşın, Maliye’ye yük getireceği gerekçesiyle değiştirildiğini belirtti ve bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Çiftçiler Birliği, doğrudan gelir desteği ödemelerinde kesinti olduğunu belirterek eleştirdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), doğrudan gelir desteği ödemelerine Tarım Bakanlığı bütçesinde artış getirilmesine karşın, Maliye’ye yük getireceği gerekçesiyle değiştirildiğini belirtti ve bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

08 Haziran 2018 Cuma 19:15
Çiftçiler Birliği, doğrudan gelir desteği ödemelerinde kesinti olduğunu belirterek eleştirdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), doğrudan gelir desteği ödemelerine Tarım Bakanlığı bütçesinde artış getirilmesine karşın, Maliye’ye yük getireceği gerekçesiyle değiştirildiğini belirtti ve bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamada, doğrudan gelir desteğinde hükümetin Tarım Bakanlığı bütçesinde kısmi artışa gittiği, ancak Maliye’ye yük getireceği gerekçesiyle Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda kesintiye gidildiği kaydedildi.

Bunun kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, ayrıca Tarım Bakanlığı bütçesinin bu ödemelere göre hazırlandığı da belirtildi.

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Açıklamada, Tarım Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile konunun görüşüldüğü, bu bağlamda birkaç gün içerisinde ödenmesi beklenen küçükbaş DGD ve tarımsal üretim DGD ödemelerinin daha önceden onaylanan 2018 yılı destek paketine göre ödenmesi hususunda tekrardan bir çalışma yapılarak ödenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

KTÇB, bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısında konunun tekrardan görüşülmesi ve bu yanlıştan dönülmesi beklentisinde olduklarını kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 08.06.2018 22:35
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