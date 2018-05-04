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Çiftçiler Birliği Akaryakıt Zammını Eleştirdi...

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, akaryakıt zammını eleştirdi.  

Çiftçiler Birliği Akaryakıt Zammını Eleştirdi...

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, akaryakıt zammını eleştirdi.  

04 Mayıs 2018 Cuma 13:04
Çiftçiler Birliği Akaryakıt Zammını Eleştirdi...

 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, akaryakıt zammını eleştirdi.  
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin 2017- 2018 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle yaşadığı sıkıntıya işaret edilerek, hükümet “beceriksizlikle” suçlandı.
Zammın sadece üretim girdi maliyetlerini yükseltmeyeceği dile getirilen açıklamada, zamma tüm sivil toplum örgütlerinin tepki vermesi gerektiği dile getirildi.
Hayvan üreticilerinin Güzelyurt’ta gerçekleştirdiği eyleme destek belirtilen açıklamada, üreticinin ayakta kalabilmesi için ivedilikle bir takım önlemler alınması gerektiğine vurgu yapıldı.
 


Son Güncelleme: 04.05.2018 16:11
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KktcÇiftçilerAkaryakıtZammıTepki
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