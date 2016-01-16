“Ciddiyetle Bağdaşmayan Bu Tutumu Protesto Ediyoruz”

ÇEVRE PLATFORMU: “CİDDİYETLE BAĞDAŞMAYAN BU TUTUMU PROTESTO EDİYORUZ”

Çevre Platformu, Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararının aksine ülkeye AKSA Enerji’nin elektrik santralinde kullanması için yüzde 1’in üzerinde kükürt içeren yakıt ithal etmesi için izin vermesinden dolayı eleştirdi.

Hasan Sarpten Çevre Platformu adına yaptığı yazılı açıklamada, Hükümet Programı’nın çevre açısından bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı çalışmayı içerdiğini, birçok önemli sorunun çözümüne yönelik ilk kez net ifadeler kullanıldığını ancak AKSA’ya yüzde 1’in üzerinde kükürt içeren yakıt ithal etmesine bir kereye özgü ve son kez izin verilmesiyle “hükümetin kendi iradesini çiğnediğini ve AKSA’nın dayatmalarına boyun eğdiğini” belirtti.

Santrallerin kükürt oranı yüzde 1 veya altında kükürt içeren yakıta göre düzenlenmesi için santral işletmelerine 1 Temmuz 2015’e kadar süre tanındığını ancak elektrik üreticilerinin bunun gereklerini yapmayınca, Hükümetin programından ilk kez taviz verdiğini kaydeden Sarptan, “Kıb-Tek’e bağlı Teknecik Santrali’nde bunun gereği yapılıp kaliteli yakıt ithal edilirken Kalecik’te kurulu AKSA bunu bildiği halde sözde baca gazı arıtma tesisi kurduğu gerekçesiyle gereğini inatla ve ısrarla yerine getirmedi” dedi.

Hasan Sarpten, baca gazı filtre sistemi monte edilen AKSA Elektrik Santrali’nin bacalarından çıkan gazın sadece 10 günlük verilerinin dikkate alındığını ve gelen şikayetlerle yıllık genel verilerin dikkate alınmadığını da savundu.

Sarpten, “Çevre Platformu olarak ciddiyetle bağdaşmayan bu tutumu protesto ediyor ve bir an önce AKSA ile devlet arasındaki sözleşmede yer alan anomalilerin ortadan kaldırılarak çevre ve halk sağlığını hiçe sayan bu tarz yaklaşımların derhal sonlandırılmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.